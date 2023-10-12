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С работы – на фронт: на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки

С работы – на фронт: на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки - 12.10.2023 Украина.ру

С работы – на фронт: на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки

Руководители предприятий, учреждений ведут учёт военнообязанных и уполномочены вручать повестки подчинённым. Об этом заявил представитель Полтавского областного территориального центра комплектации (ТЦК) Роман Истомин, пишет "Страна.ua

2023-10-12T01:35

2023-10-12T01:35

2023-10-12T01:35

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По его словам, для отправки на фронт для украинцев создадут все условия, в том числе организуют транспорт для того, чтобы они смогли "организованно и оперативно пройти военно-врачебную комиссию". Руководителям организаций также пригрозили штрафами, если они откажутся выполнять распоряжение. Так, представитель Полтавского ТЦК вновь напомнил о действии принятого ещё в декабре прошлого года постановлении кабинета министров Украины, согласно которому не только военные и разведывательные ведомства, но и предприниматели обязаны доводить до сотрудников информацию о призыве под личную подпись призывника. Тогда отмечалось, что при трудоустройстве работодателю также необходимо предоставить данные о постановке на воинский учёт и сообщить в военкомат о новом месте работы. После этого по Украине прокатилась волна так называемых отказников от официального трудоустройства из-за страха получить повестку на рабочем месте. Летом в Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому повестки разрешили вручать работникам коммунальных служб и владельцам домов.

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новости, мобилизация, украина, всу, призыв