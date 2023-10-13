https://ukraina.ru/20231013/1050166725.html
Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа
Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа - 13.10.2023 Украина.ру
Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа
Израильский военно-политический аналитик назвал ХАМАС экстремисткой организацией, которая будет уничтожена. Такое заявление Кедми сделал в прямом эфире в студии "Украина.ру" 13 октября
2023-10-13T17:29
2023-10-13T17:29
2023-10-13T17:29
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
хамас
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Называть ситуацию в Газе конфликтом Израиля и Палестины – в корне не верно, пояснил военно-политический аналитик, экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль) Яков Кедми. Это конфликт с ХАМАСом – террористической, по его мнению, организацией.Он отметил, именно после захвата власти ХАМАСом в Газе у Израиля начались конфликты с Палестиной. Сегодня, несмотря на некоторые разногласия между руководством обеих стран, есть единый подход к пониманию важности недопущения террористических актов.Кедми подчеркнул, что сегодня до 90% терактов, которые ХАМАС пытается проводить с территории автономии, пресекаются властями Палестины.Израиль просит население Газа покинуть дома и уйти на пустыри, поскольку в большинстве случаев ХАМАС использовал в качестве стартовых площадок для ракет школы, больницы и жилые дома. Именно они и будут являться объектами для нанесения ударов со стороны Израиля.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, хамас
Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа
Израильский военно-политический аналитик назвал ХАМАС экстремисткой организацией, которая будет уничтожена. Такое заявление Кедми сделал в прямом эфире в студии "Украина.ру" 13 октября
Называть ситуацию в Газе конфликтом Израиля и Палестины – в корне не верно, пояснил военно-политический аналитик, экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль) Яков Кедми. Это конфликт с ХАМАСом – террористической, по его мнению, организацией.
"Власть в Газе в 2006 году, убивая, расстреливая и калеча представителей власти Палестинской автономии, захвати ХАМАС – террористическая исламистская фундаменталисткая организация, которая является палестинским отделением экстремисткой организации "Братья мусульмане". Она была объявлена вне закона в Саудовской Аравии, Египте и во всех княжествах залива. Половина исламского и арабского мира считают ее сторонников террористами. Она пришла к власти из-за глупости и тупости американцев, которые дали начало Арабской весне", – сказал военно-политический аналитик.
Он отметил, именно после захвата власти ХАМАСом в Газе у Израиля начались конфликты с Палестиной. Сегодня, несмотря на некоторые разногласия между руководством обеих стран, есть единый подход к пониманию важности недопущения террористических актов.
Кедми подчеркнул, что сегодня до 90% терактов, которые ХАМАС пытается проводить с территории автономии, пресекаются властями Палестины.
"Все, кто поддерживают ХАМАС, они действуют против законной палестинской власти. Они хотят внести разобщение в политическое общество. В Израиле принято решение о ликвидации ХАМАСа полностью, как ИГИЛа*. Ни один из его сторонников не останется в живых, кроме тех, кто сдастся", – добавил политолог.
Израиль просит население Газа покинуть дома и уйти на пустыри, поскольку в большинстве случаев ХАМАС использовал в качестве стартовых площадок для ракет школы, больницы и жилые дома. Именно они и будут являться объектами для нанесения ударов со стороны Израиля.
* Запрещенная в России террористическая группировка.