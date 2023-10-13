https://ukraina.ru/20231013/1050166725.html

Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа

Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа - 13.10.2023 Украина.ру

Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа

Израильский военно-политический аналитик назвал ХАМАС экстремисткой организацией, которая будет уничтожена. Такое заявление Кедми сделал в прямом эфире в студии "Украина.ру" 13 октября

2023-10-13T17:29

2023-10-13T17:29

2023-10-13T17:29

новости

израиль

палестино-израильский конфликт

хамас

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Называть ситуацию в Газе конфликтом Израиля и Палестины – в корне не верно, пояснил военно-политический аналитик, экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль) Яков Кедми. Это конфликт с ХАМАСом – террористической, по его мнению, организацией.Он отметил, именно после захвата власти ХАМАСом в Газе у Израиля начались конфликты с Палестиной. Сегодня, несмотря на некоторые разногласия между руководством обеих стран, есть единый подход к пониманию важности недопущения террористических актов.Кедми подчеркнул, что сегодня до 90% терактов, которые ХАМАС пытается проводить с территории автономии, пресекаются властями Палестины.Израиль просит население Газа покинуть дома и уйти на пустыри, поскольку в большинстве случаев ХАМАС использовал в качестве стартовых площадок для ракет школы, больницы и жилые дома. Именно они и будут являться объектами для нанесения ударов со стороны Израиля.* Запрещенная в России террористическая группировка.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, хамас