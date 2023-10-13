https://ukraina.ru/20231013/1050165749.html

Киев готовит “армию зомби”, Берлин не осуществит мечту ВСУ. Что говорили об Украине 13 октября в мире

Киев готовит “армию зомби”, Берлин не осуществит мечту ВСУ. Что говорили об Украине 13 октября в мире - 13.10.2023 Украина.ру

Киев готовит “армию зомби”, Берлин не осуществит мечту ВСУ. Что говорили об Украине 13 октября в мире

Германия отказывается передать Киеву дальнобойные ракеты, аргументируя это списком веских причин. При этом на фоне нехватки военнослужащих на фронте власти Украины прибегают к отчаянным мерам, даже слишком, пишут западные СМИ

2023-10-13T17:18

2023-10-13T17:18

2023-10-13T17:21

эксклюзив

россия

украина

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Крах украинской армии“Киев приступил к созданию “армии зомби”. Это начало конца Украины”, - пишет сербское издание Politika.В издании полагают, что боевые действия на Украине вступают в новую фазу, а страна находится в отчаянном положении, вследствие чего руководство Украины прибегает к крайним мерам мобилизации.На Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате контрнаступления украинская сторона потеряла 43 тысячи военнослужащих. Глава российского государства уточнил, что в это число не входят раненые и эвакуированные в зарубежные госпитали военнослужащие. А что касается техники, Минобороны России заявило, что с июня 2023 года вдоль линии соприкосновения уничтожено порядка 4,9 тыс. единиц различного вооружения Вооруженных сил Украины.Помимо многочисленных потерь, на Украине в целом вырисовывается не самая радужная ситуация, пишет Politika. Западные союзники все чаще отказывают в помощи Киеву: Словакия, Польша, Германия, а теперь и Америка.На днях Пентагон анонсировал зимнее украинское наступление, это означает, что Владимир Зеленский при любых раскладах должен будет оправдать ожидания Вашингтона. В связи с этим власти Украины отчаянно пытаются пополнить войска, в том числе посредством экстрадиции мужчин призывного возраста из-за границы."Пожалуйста, нам нужно, чтобы этих людей отправили на фронт, потому что они стали беженцами разными незаконными способами”, - обращался к союзникам Зеленский.После заявления главы Украины, сразу три европейские страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой. Однако украинские власти не остановились на этом, а реализовали еще более ужасающую меру, пишет сербское издание.Как объясняет на своем канале американский ютубер Клейтон Моррис, Украина создает “армию зомби”.“Это не как из популярных сериалов, но, похоже, украинские лидеры включили в него действительно необычную меру, мало зафиксированную даже за долгую историю войн на земном шаре”, - отмечает блогер.Моррис рассказывает, что власти Украины прибегают к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан. На фронт пытаются отправить не только тех, у кого есть справки об освобождении от военной службы на фронте, но и тех, кто болен туберкулезом, СПИДом, с онкологией или мужчин, которые имею психические расстройства.“К сожалению, больные люди со всевозможными депрессиями, маниями или буйными людьми, болезнь которых может обостриться в условиях войны на фронте. Это можно сравнить разве что с окончанием войны в Германии, когда Гитлер отправлял на фронт не только 12-летних детей, но и людей с психическими заболеваниями”, - говорит ютубер.Моррис отметил, что у армии с таким составом мало шансов на длительное существование. Он полагает, что вкупе с потерей поддержки запада для Украины, и в первую очередь для самого президента Зеленского, это может стать завершающим, в этой уже затянувшейся военной эпопее, этапом. В случае, если эти отчаянные меры окажутся правильными, это может привести к всемирному осуждению Зеленского, заключил Морррис.Берлинское опасениеГермания не поддается на уговоры передать Украине ракеты, и для осмотрительности у Берлина есть немало причин, пишет Politiko.Мощные крылатые ракеты Украине уже передали Франция (SCALP) и Великобритания, однако Германия отказывается поступить аналогичным способом.Как отмечает доктор наук и эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиан Хоффман, проблема заключается во взрывателе, который установлен в этой ракете.“В системе боеголовок Storm Shadow/SCALP BROACH используется так называемая многоцелевая система инициирования взрывателя (MAFIS), в которой задержка между ударом и детонацией боеголовки устанавливается вручную”, - отмечает Хоффман.По мнению эксперта, этот процесс затрудняет правильное нацеливание на сложные объекты, например, на мосты. Поскольку боеголовке, возможно, придется сначала пройти через относительно тонкое полотно дороги, прежде чем она достигнет реальной цели — бетонного столба, поддерживающего всю конструкцию. Однако Taurus решает эту проблему в отличие от британской ракеты Storm Shadow, поскольку его боеголовка MEPHISTO оснащена взрывателем PIMPF (программируемый интеллектуальный многоцелевой взрыватель), отмечает эксперт.Хоффман уточнил, что взрыватель распознает слои материала и пустоты и может более эффективно взрывать многослойные или заглубленные цели. Таким образом, в Берлине опасаются, что ВСУ тут же применят эти ракеты для ударов по Крымскому мосту.В издании отмечают, что Германию не намерена стать участницей конфликта. Но это не единственная причина отказа передачи ракет Киеву. Берлин обеспокоен тем, что Taurus потребуются данные топографического картографирования целей, запрограммированные в их системы наведения Германией.Таким образом, Украине понадобится намного больше геоданных для запуска Taurus, чем для британских аналогов, говорит старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. Он добавил, что обучение украинских военнослужащих управлению этими ракетами займет достаточно много времени, так как оно более сложное.Кроме того, в случае, если Taurus упадет не разорвавшись где-нибудь на территории РФ, российские специалисты смогут рассмотреть внутренность ракеты, и поймут не только как ей можно противостоять, но и начнут реконструировать ракету, говорит Грессель.На сегодня Германия разрабатывает обновления GPS и другого программного обеспечения для расширения возможностей Taurus - и данная ракета является единственным реально рабочим средством глубокого удара, которое есть у Германии, заявил Хоффман.

https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html

https://ukraina.ru/20231013/1050156192.html

https://ukraina.ru/20231010/1050046949.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, россия, украина, сша, "taurus", storm shadow , ес, вооружение, ракета, армия, мобилизация