https://ukraina.ru/20231013/1050164745.html
Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль
Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль - 13.10.2023 Украина.ру
Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль
США потеряет влияние на Ближнем Востоке, если проиграет Израиль. Об этом заявил на конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в рамках проекта "Украинское досье" политолог и публицист Ростислав Ищенко
2023-10-13T16:46
2023-10-13T16:46
2023-10-13T16:46
новости
новости украины
израиль
палестино-израильский конфликт
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_455ac5575c60f43e7afe09d0e959cbb5.jpg
Ростислав Ищенко отметил, что Ближний Восток всегда был точкой бифуркации, где сталкивались интересы глобальных игроков.По мнению Ищенко, сейчас конфликт стал последствием неудачной попытки Штатов установить мир между арабскими странами и Израилем. Независимость Израиля признавали, но статус Палестины при этом замалчивался. Западная Палестина готова была остаться протекторатом Израиля, а вот ХАМАС, правивший в Газе, такое положение не устраивало:"ХАМАС финансировали Турция и арабские страны, но когда они начали выстраивать отношения с Израилем, то прекратили финансировать ХАМАС. Он повернул было внимание на Иран, но у того уже были свои любимчики Хезбаллы и других организации в Сирии и Ливане. ХАМАСу оставалось довольствоваться лишь "крошками со стола". Если б этот процесс закончился миром, то у всех было место на ближнем востоке, кроме ХАМАС. Поэтому он просто решил сорвать стоп-кран", – считает Ищенко.Публикации видео с жестокими убийствами мирных жителей Израиля должны были спровоцировать жесткий ответ и разжигание конфликта. Также ХАМАС предполагал, что следующим шагом Израиля будет стирание Газа в надежде, что на это негативно отреагируют арабские страны. Предположение оказалось верным – уже на следующий день Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Израилем.Однако, по мнению политолога, дальнейшего плана у ХАМАСа нет:Политолог добавляет, что в связи с этим велик риск столкновения ядерных держав.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_855ff9785ac6206a32d9e590d21a4414.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, израиль, палестино-израильский конфликт, политолог
Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль
США потеряет влияние на Ближнем Востоке, если проиграет Израиль. Об этом заявил на конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в рамках проекта "Украинское досье" политолог и публицист Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко отметил, что Ближний Восток всегда был точкой бифуркации, где сталкивались интересы глобальных игроков.
"До последнего временит США были гегемоном на планете. Они вместе со своим ближайшим союзником Британией создали морскую торговую цивилизацию, главным нервным узлом которой, основным перекрестком стал Ближний Восток. Поэтому если там вспыхивает пожар, в него втягиваются все глобальные игроки, хотят они того или нет", - пояснил политолог.
По мнению Ищенко, сейчас конфликт стал последствием неудачной попытки Штатов установить мир между арабскими странами и Израилем. Независимость Израиля признавали, но статус Палестины при этом замалчивался.
Западная Палестина готова была остаться протекторатом Израиля, а вот ХАМАС, правивший в Газе, такое положение не устраивало:
"ХАМАС финансировали Турция и арабские страны, но когда они начали выстраивать отношения с Израилем, то прекратили финансировать ХАМАС. Он повернул было внимание на Иран, но у того уже были свои любимчики Хезбаллы и других организации в Сирии и Ливане. ХАМАСу оставалось довольствоваться лишь "крошками со стола". Если б этот процесс закончился миром, то у всех было место на ближнем востоке, кроме ХАМАС. Поэтому он просто решил сорвать стоп-кран", – считает Ищенко.
Публикации видео с жестокими убийствами мирных жителей Израиля должны были спровоцировать жесткий ответ и разжигание конфликта. Также ХАМАС предполагал, что следующим шагом Израиля будет стирание Газа в надежде, что на это негативно отреагируют арабские страны. Предположение оказалось верным – уже на следующий день Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Израилем.
Однако, по мнению политолога, дальнейшего плана у ХАМАСа нет:
"Сейчас Израиль втягивает в конфликт Иран. За Израилем стоит США.У штатов не так много оружия в запасе, чтобы одновременно снабжать и Израиль, и Украину. США могут позволить себе проиграть Украину и Тайвань. А вот Израиль – это катастрофа для них, в этом случае Штаты лишатся влияния на Ближнем Востоке. Им важно выиграть любой ценой, вплоть до вовлечения Ирана в конфликт. Россия же не может допустить этого".
Политолог добавляет, что в связи с этим велик риск столкновения ядерных держав.