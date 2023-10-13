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Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль

Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль - 13.10.2023 Украина.ру

Политолог: США может проиграть Украину и Тайвань, но не Израиль

США потеряет влияние на Ближнем Востоке, если проиграет Израиль. Об этом заявил на конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в рамках проекта "Украинское досье" политолог и публицист Ростислав Ищенко

2023-10-13T16:46

2023-10-13T16:46

2023-10-13T16:46

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Ростислав Ищенко отметил, что Ближний Восток всегда был точкой бифуркации, где сталкивались интересы глобальных игроков.По мнению Ищенко, сейчас конфликт стал последствием неудачной попытки Штатов установить мир между арабскими странами и Израилем. Независимость Израиля признавали, но статус Палестины при этом замалчивался. Западная Палестина готова была остаться протекторатом Израиля, а вот ХАМАС, правивший в Газе, такое положение не устраивало:"ХАМАС финансировали Турция и арабские страны, но когда они начали выстраивать отношения с Израилем, то прекратили финансировать ХАМАС. Он повернул было внимание на Иран, но у того уже были свои любимчики Хезбаллы и других организации в Сирии и Ливане. ХАМАСу оставалось довольствоваться лишь "крошками со стола". Если б этот процесс закончился миром, то у всех было место на ближнем востоке, кроме ХАМАС. Поэтому он просто решил сорвать стоп-кран", – считает Ищенко.Публикации видео с жестокими убийствами мирных жителей Израиля должны были спровоцировать жесткий ответ и разжигание конфликта. Также ХАМАС предполагал, что следующим шагом Израиля будет стирание Газа в надежде, что на это негативно отреагируют арабские страны. Предположение оказалось верным – уже на следующий день Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Израилем.Однако, по мнению политолога, дальнейшего плана у ХАМАСа нет:Политолог добавляет, что в связи с этим велик риск столкновения ядерных держав.

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