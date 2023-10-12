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Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ

Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру

Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ

Свидетелями очередного проявления насильственной мобилизации на Украине стали жители Львова. В этот раз военкомы "скрутили" киевлянина, которого после, менее чем через сутки отправили на полигон, передаёт ТСН

2023-10-12T20:54

2023-10-12T20:54

2023-10-12T20:54

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В работе сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) изменений нет – украинцу заломили руки и грубо задержали. Всё это произошло днём, в центре Львова. Примечательно, что теперь киевлянина, приехавшего на свою беду во Львов, не могут отыскать даже родные. Информации о его местонахождении и состоянии нет, а в областном ТЦК утверждают, что на видео, снятом очевидцами "могут быть представители другой службы" и не факт, что на полигон мужчину отправили из военкомата. Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину.Ранее на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.

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новости, мобилизация, украина, украинцы, львов, призыв