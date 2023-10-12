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Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ
Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ
Свидетелями очередного проявления насильственной мобилизации на Украине стали жители Львова. В этот раз военкомы "скрутили" киевлянина, которого после, менее чем через сутки отправили на полигон, передаёт ТСН
2023-10-12T20:54
2023-10-12T20:54
2023-10-12T20:54
новости
мобилизация
украина
украинцы
львов
призыв
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В работе сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) изменений нет – украинцу заломили руки и грубо задержали. Всё это произошло днём, в центре Львова. Примечательно, что теперь киевлянина, приехавшего на свою беду во Львов, не могут отыскать даже родные. Информации о его местонахождении и состоянии нет, а в областном ТЦК утверждают, что на видео, снятом очевидцами "могут быть представители другой службы" и не факт, что на полигон мужчину отправили из военкомата. Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину.Ранее на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, украина, украинцы, львов, призыв
Новости, мобилизация, Украина, украинцы, Львов, призыв
Во Львове прогремел новый "призывной скандал" – СМИ
Свидетелями очередного проявления насильственной мобилизации на Украине стали жители Львова. В этот раз военкомы "скрутили" киевлянина, которого после, менее чем через сутки отправили на полигон, передаёт ТСН
В работе сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) изменений нет – украинцу заломили руки и грубо задержали. Всё это произошло днём, в центре Львова.
"Очевидцы утверждают, что люди в форме, которые скрутили мужчину, — представители ТЦК. Освободить парня не удалось — говорят за ночь сделали все, чтобы тот уже к утру был в другой области", – пишет украинское СМИ.
Примечательно, что теперь киевлянина, приехавшего на свою беду во Львов, не могут отыскать даже родные. Информации о его местонахождении и состоянии нет, а в областном ТЦК утверждают, что на видео, снятом очевидцами "могут быть представители другой службы" и не факт, что на полигон мужчину отправили из военкомата.
Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали
произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину.
Ранее на Украине вновь напомнили
об обязанности работодателей вручать повестки.