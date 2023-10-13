Путин высказался об отношениях России и Таджикистана
10:28 13.10.2023 (обновлено: 10:29 13.10.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Отношения России и Таджикистана развиваются по плану. Об этом заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном
"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются. <...> Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану", - сказал российский лидер.
Он также поздравил коллегу с прошедшим днем рождения.
В свою очередь Рахмон назвал Россию - важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.
"Взаимодействие наших стран идет в позитивной динамике по всем направлениям. Россия остаётся ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяются культурные связи", - добавил Рахмон.
Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ.