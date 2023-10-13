https://ukraina.ru/20231013/1050149621.html

Путин высказался об отношениях России и Таджикистана

Путин высказался об отношениях России и Таджикистана - 13.10.2023 Украина.ру

Путин высказался об отношениях России и Таджикистана

Отношения России и Таджикистана развиваются по плану. Об этом заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном

2023-10-13T10:28

2023-10-13T10:28

2023-10-13T10:29

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"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются. <...> Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану", - сказал российский лидер.Он также поздравил коллегу с прошедшим днем рождения.В свою очередь Рахмон назвал Россию - важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

https://ukraina.ru/20231012/1050112191.html

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владимир путин, россия, таджикистан, новости, зарубежье