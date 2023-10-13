Путин высказался об отношениях России и Таджикистана - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин высказался об отношениях России и Таджикистана
Путин высказался об отношениях России и Таджикистана - 13.10.2023 Украина.ру
Путин высказался об отношениях России и Таджикистана
Отношения России и Таджикистана развиваются по плану. Об этом заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном
2023-10-13T10:28
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владимир путин
россия
таджикистан
новости
зарубежье
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"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются. &lt;...&gt; Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану", - сказал российский лидер.Он также поздравил коллегу с прошедшим днем рождения.В свою очередь Рахмон назвал Россию - важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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владимир путин, россия, таджикистан, новости, зарубежье
Владимир Путин, Россия, Таджикистан, Новости, Зарубежье

Путин высказался об отношениях России и Таджикистана

10:28 13.10.2023 (обновлено: 10:29 13.10.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Отношения России и Таджикистана развиваются по плану. Об этом заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном
"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются. <...> Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану", - сказал российский лидер.
Он также поздравил коллегу с прошедшим днем рождения.
В свою очередь Рахмон назвал Россию - важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.
"Взаимодействие наших стран идет в позитивной динамике по всем направлениям. Россия остаётся ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяются культурные связи", - добавил Рахмон.
Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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