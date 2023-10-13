Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель
Евросоюз не боится многополярного мира, но он требует регулирования, заявил 13 октября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post
"Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это", - написал Боррель.
Дипломат подчеркнул, что для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования.
"С усилением многополярности наблюдается упадок многосторонности", - добавил Боррель.
В своей статье дипломат также заявил, что Евросоюз признаёт необходимость реформирования многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.