Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель - 13.10.2023 Украина.ру
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Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель
Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель - 13.10.2023 Украина.ру
Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель
Евросоюз не боится многополярного мира, но он требует регулирования, заявил 13 октября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post
2023-10-13T10:09
2023-10-13T10:09
новости
ес
зарубежье
жозеп боррель
многополярный мир
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Дипломат подчеркнул, что для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования.В своей статье дипломат также заявил, что Евросоюз признаёт необходимость реформирования многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН.Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.
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новости, ес, зарубежье, жозеп боррель, многополярный мир
Новости, ЕС, Зарубежье, Жозеп Боррель, многополярный мир

Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель

10:09 13.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз не боится многополярного мира, но он требует регулирования, заявил 13 октября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post

"Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это", - написал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования.
"С усилением многополярности наблюдается упадок многосторонности", - добавил Боррель.
В своей статье дипломат также заявил, что Евросоюз признаёт необходимость реформирования многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.
Международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 15:24
Латинская Америка больше не задний двор США. Она строит новый мир вместе с Россией
 
НовостиЕСЗарубежьеЖозеп Боррельмногополярный мир
 
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