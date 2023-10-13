https://ukraina.ru/20231013/1050149167.html

Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель

Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель - 13.10.2023 Украина.ру

Евросоюз не боится многополярного мира - Боррель

Евросоюз не боится многополярного мира, но он требует регулирования, заявил 13 октября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post

2023-10-13T10:09

2023-10-13T10:09

2023-10-13T10:09

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Дипломат подчеркнул, что для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования.В своей статье дипломат также заявил, что Евросоюз признаёт необходимость реформирования многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН.Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Помимо встреч с рядом политиков КНР, он примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.

https://ukraina.ru/20231003/1049867614.html

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новости, ес, зарубежье, жозеп боррель, многополярный мир