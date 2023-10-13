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Эвакуировать столько жителей из Газы невозможно физически - Красный Полумесяц

Эвакуировать столько жителей из Газы невозможно физически - Красный Полумесяц - 13.10.2023 Украина.ру

Эвакуировать столько жителей из Газы невозможно физически - Красный Полумесяц

Предложенная Армией обороны Израиля эвакуация гражданского населения Газы на юг сектора невозможна физически из-за масштаба проблемы. Об этом официальный представитель Красного Полумесяца в Газе Небал Фарсах 13 октября заявила агентству Associated Press

2023-10-13T09:52

2023-10-13T09:52

2023-10-13T09:53

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По словам находящейся в отчаянии женщины, более миллиона жителей анклава не получится безопасно переместить настолько быстро."Забудьте о еде, забудьте об электричестве, забудьте о топливе. Единственная забота сейчас - успеешь ли ты, выживешь ли ты", - сказала она журналистам агентства."Что будет с нашими пациентами? У нас есть раненые, есть пожилые люди, дети, они находятся в госпиталях", - добавила представитель Красного Полумесяца.Фарсах подчеркнула, что многие медики, работающие в секторе Газа, отказались бросать раненых без помощи и эвакуироваться. Они звонят своим коллегам, чтобы попрощаться.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться из города в южном направлении. Заявляется, что жители Газы смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления. ЦАХАЛ также предупредила жителей о запрете приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.В настоящее время Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа, в результате которой там отключено электричество, практически закончились вода, медикаменты, продукты питания.ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору, появились данные о применении израильскими военными запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.По информации, обнародованной вечером 12 октября палестинским минздравом, израильские удары по сектору Газа привели к гибели 1537 человек, пострадали более 6,6 тысячи.

https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html

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новости, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, сектор газа, гуманитарная катастрофа, эвакуация