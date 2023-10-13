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"Неудачный роман": Варшава разочарована изменой Киева с ЕС

"Неудачный роман": Варшава разочарована изменой Киева с ЕС - 13.10.2023 Украина.ру

"Неудачный роман": Варшава разочарована изменой Киева с ЕС

Польские политики и чиновники недовольны самостоятельностью Украины в переговорах с ЕС. О критическом обострении польско-украинских отношений со ссылкой на польских экспертов 13 октября сообщает Japan Times.

2023-10-13T05:31

2023-10-13T05:31

2023-10-13T05:32

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По мнению ряда экспертов, некогда тесные связи между Польшей и Украиной резко ухудшились в преддверии воскресных выборов в Польше. И это вызывает "большое разочарование США и Евросоюза". Отмечается, что после выборов возвращаться к стратегическому партнёрству Варшавы с Киевом "может быть слишком поздно"."Некоторые польские чиновники считают, что это [отношения с Украиной] был неудачный роман. Они рассматривают [всё более самостоятельное] поведение Киева как своего рода предательство", - считает директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.По его мнению, публичный рост напряжённости в отношениях Киева и Варшавы "является большой проблемой для США", поскольку Вашингтон считает польско-украинский альянс решающим для безопасности региона.Ряд экспертов считают, что Украина больше не рассматривает Польшу в качестве стратегического партнёра и теперь достаточно сильна, чтобы напрямую говорить с лидерами ЕС."Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами… Иногда её участие (даже) контрпродуктивно, поскольку позиции Польши в ЕС слабы", - заявил глава польского аналитического центра ECFR Пётр Бурас.На ухудшение отношений между двумя странами в последние недели существенно повлиял вопрос об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Киев возмутило продление властями Словакии, Венгрии и Польши запрета на ограничение ввоза сельхозпродукции с Украины. Отношения также осложняет ситуация с украинскими беженцами.

https://ukraina.ru/20231011/1050089302.html

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