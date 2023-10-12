Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке - 12.10.2023 Украина.ру
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Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке - 12.10.2023 Украина.ру
Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседании Ставки, последним вопросом обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Об этом Зеленский 12 октября сообщил в своём телеграм-канале
2023-10-12T16:26
2023-10-12T16:26
новости
украина
владимир зеленский
израиль
палестино-израильский конфликт
ближний восток
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Первым вопросом на заседании Зеленский назвал ситуацию на фронте. Потом перешёл к вопросу украинского производства оружия и техники.Третьим пунктом обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Зеленский заслушал "комплексный анализ" от главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.Ранее Зеленский на встрече НАТО в Брюсселе призвал мировых лидеров отправиться в Израиль, чтобы поддержать умирающих людей. По словам украинского лидера, в отношении палестино-израильского конфликта обязательно "будут сигналы и от Украины".
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новости, украина, владимир зеленский, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток

Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке

16:26 12.10.2023
 
Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседании Ставки, последним вопросом обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Об этом Зеленский 12 октября сообщил в своём телеграм-канале
Первым вопросом на заседании Зеленский назвал ситуацию на фронте. Потом перешёл к вопросу украинского производства оружия и техники.
Третьим пунктом обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Зеленский заслушал "комплексный анализ" от главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
"Учитываем все факторы, заботимся об интересах других граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", - заявил Зеленский.
Ранее Зеленский на встрече НАТО в Брюсселе призвал мировых лидеров отправиться в Израиль, чтобы поддержать умирающих людей. По словам украинского лидера, в отношении палестино-израильского конфликта обязательно "будут сигналы и от Украины".
Николай Стариков интервью
15:45
Николай Стариков: США развяжут на Ближнем Востоке большую войну, повесив вину за нее на ЗеленскогоКогда Нетаньяху или другие политики говорят палестинцам - уйдите, мы сейчас будем проводить военную операцию, ужас заключается в том, что они прекрасно знают, что людям просто физически некуда уйти, считает политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков
 
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