Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке

Николай Стариков: США развяжут на Ближнем Востоке большую войну, повесив вину за нее на Зеленского Когда Нетаньяху или другие политики говорят палестинцам - уйдите, мы сейчас будем проводить военную операцию, ужас заключается в том, что они прекрасно знают, что людям просто физически некуда уйти, считает политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков