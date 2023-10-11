https://ukraina.ru/20231011/1050103749.html

Зеленский похвастался оружием и позвал лидеров НАТО в Израиль. Итоги 11 октября

Зеленский похвастался оружием и позвал лидеров НАТО в Израиль. Итоги 11 октября - 11.10.2023 Украина.ру

Зеленский похвастался оружием и позвал лидеров НАТО в Израиль. Итоги 11 октября

Зеленский устроил шоу на встрече "Рамштайн"; рассказал свои планы на президентские выборы; Путин изложил позицию России по палестино-израильской войне

2023-10-11T18:04

2023-10-11T18:04

2023-10-11T18:07

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Все в ИзраильВ среду, 11 октября, в Брюсселе проходит встреча НАТО формата "Рамштайн", на ней присутствуют министры обороны основных стран блока, глава Альняса, президент Украины Владимир Зеленский.В своем утреннем выступлении перед журналистами он призвал мировых лидеров отправиться в Израиль, чтобы поддержать умирающих людей. Зеленский, по его словам, понимает, что такое террористические атаки, обвиняя в них Белоруссию."Моя рекомендация, если я могу употребить это слово, для мировых лидеров… Это очень важно не быть одному. Очень важно. Так что моя рекомендация для мировых лидеров – отправиться в Израиль. И просто поддержать людей, не институты, просто поддержите людей, которые находятся под атаками террористов, которые умирают", - сказал он.В отношении палестино-израильского конфликта обязательно "будут сигналы и от Украины", заверил Зеленский.При этом бельгийское издание HLN охарактеризовало его визит в Брюссель следующим образом:В следующем году Бельгия примет от Испании пост председателя Еврокомиссии, что в глазах Зеленского делает ее самым важным партнером в дискуссии относительно европейской поддержки, эта поддержка Киеву очень необходима, учитывая тот факт, что линия фронта после широко анонсированного контрнаступления ВСУ в начале июня почти не двигалась – "учитывая, что русские занимают около 106 тысяч квадратных километров, работы предстоит еще очень много".Зеленский приехал в Бельгию во второй раз с начала боевых действий. В феврале этого года его приняли король Филипп и премьер-министр Александр де Кроо в Королевском дворце в Брюсселе. Во время аудиенции Зеленский подарил бельгийскому королю обломки сбитого на Украине российского самолета Су-25 с надписью - "Вместе мы победим".Сам он в комментарии румынскому изданию Digi24 рассказал о том, что контрнаступление ВСУ идет и находится в завершающей стадии:При этом он также заявил, что прибыл в Брюссель, так как ему нужно "немного поддержки лидеров".Кроме того, по результату переговоров с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, Зеленский сообщил, что Бельгия станет первой страной, которая собирается предоставить Украине замороженные российские активы:"Сегодня мы обсудили, как замороженные активы России можно использовать уже сейчас, не теряя времени, для компенсации ущерба от агрессии России", написал он в своем телеграм-канале.Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква добавил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в первой половине 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.Глава Альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что хочет видеть Украину членом НАТО.Тем временем польский министр обороны Мариуш Блащак оказался единственным, кто проигнорировал встречу."В Новой Дембе министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит контракты на поставку новой техники для польской армии и подведет итоги процесса модернизации ВС Польши. Он также вручит удостоверения командирам полков 18-й механизированной дивизии", - сообщает о планах Блащука на среду Министерство национальной обороны Польши.В данный момент встреча в Брюсселе продолжается.Президентские планыНесмотря на обещание не баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский все же уточнил, какие у него планы на этот счет в текущих обстоятельствах:Срок нахождения на посту президента у Зеленского заканчивается в марте 2024 года, и Конституция Украины не запрещает проведение выборов в период военных действий. Но такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Отменить его может парламент, он должен поддержать соответствующие законодательные изменения."Ранее в политкругах считалось аксиомой, что Зеленский в любом случае пойдет на выборы президента. Кроме того, были большие сомнения в том, что выборы во время войны вообще будут проводить. В том числе этими сомнениями делился и сам Зеленский". – пишет украинское издание "СтранаUA"."На выборах президента легче, чем на парламентских будет внедрить в жизнь электронную систему голосования через "Дию". То есть, если по итогам Зеленский победит в первом туре, то это будет воспринято как ожидаемый результат и не вызовет такого шквала обвинений в фальсификации, как если б на парламентских выборах через "Дию" для партии президента нарисовали бы более 50%. Другими словами, через президентские выборы можно будет "легализовать" электронное голосование", - именно такой вариант издание описывает как одну из возможных версий развития событий."Дія" (действие – укр.) - украинское официальное приложение, через которое граждане могут оформлять или получать документы, подавать петиции, и т.д., аналог российских "Госуслуг".Путин о Палестине и ИзраилеПрезидент России Владимир Путин 11 октября на "Российской энергетической неделе" сделал ряд заявлений касательно палестино-израильского конфликта:Также известно, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обратился к Путину за содействием в прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

https://ukraina.ru/20231011/1050100343.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, владимир путин, израиль, украина, россия, палестина, нато, брюссель