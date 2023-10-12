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На границе Молдовы задержан украинец, похитивший человека в Германии

На границе Молдовы задержан украинец, похитивший человека в Германии - 12.10.2023 Украина.ру

На границе Молдовы задержан украинец, похитивший человека в Германии

Его задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу, сообщает пограничная полиция республики Молдовы

2023-10-12T13:57

2023-10-12T13:57

2023-10-12T13:57

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Воспользовавшись оперативной информацией, пограничная полиция Северного регионального управления вечером 11 октября обнаружила гражданина Украины, находящегося в международном розыске. Мужчина планировал незаконно пересечь границу в обход близлежащего погранперехода.В ходе проверок пограничная полиция установила, что в базе данных Интерпола лицо фигурирует как совершившее преступление на территории Германии.Молодой человек был задержан и помещен в следственный изолятор Инспекции полиции Единца. Пограничная полиция обеспечит его транспортировку в Кишинев для дальнейшего расследования и принятия необходимых правовых мер.

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2023

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новости, новости украины, германия, пересечение границы