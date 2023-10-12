Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области - 12.10.2023 Украина.ру
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Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области
Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области - 12.10.2023 Украина.ру
Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области
Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 октября в своем телеграм-канале сообщило, что в результате взрыва были повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области
2023-10-12T08:22
2023-10-12T08:22
взрыв
инфраструктура
склады
новости
одесская область
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В ВСУ рассказали, что в ночь на четверг припортовая инфраструктура подверглась удару. В результате "попаданием повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области".Пожарным удалось ликвидировать возникшие пожары. Подробности устанавливаются.
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взрыв, инфраструктура, склады, новости, одесская область
взрыв, инфраструктура, склады, Новости, Одесская область

Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области

08:22 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 октября в своем телеграм-канале сообщило, что в результате взрыва были повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области
В ВСУ рассказали, что в ночь на четверг припортовая инфраструктура подверглась удару.
В результате "попаданием повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области".
Пожарным удалось ликвидировать возникшие пожары. Подробности устанавливаются.
03:20
Атака БПЛА и взрывы в Умани в Черкасской области – украинские СМИВзрывы в результате атаки российских беспилотников прозвучали в городе Умань в Черкасской области Украины. Об этом украинское издание "Зеркало недели" 12 октября сообщает в своём телеграм-канале
 
взрывинфраструктураскладыНовостиОдесская область
 
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