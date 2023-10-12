Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области

Атака БПЛА и взрывы в Умани в Черкасской области – украинские СМИ Взрывы в результате атаки российских беспилотников прозвучали в городе Умань в Черкасской области Украины. Об этом украинское издание "Зеркало недели" 12 октября сообщает в своём телеграм-канале