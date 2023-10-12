Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ"
Президент РФ Владимир Путин 12 октября направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР
Он отметил, что с момента признания КНДР СССР между Москвой и Пхеньяном установились "прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".
"С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме "Восточный". Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - указал Путин.
Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.
Ким Чен Ын также отправил в четверг поздравительную телеграмму президенту РФ, в которой выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Он пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их политикой изоляции РФ.
20 сентября, 04:30Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев