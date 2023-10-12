https://ukraina.ru/20231012/1050112191.html

Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР

Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР - 12.10.2023 Украина.ру

Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР

Президент РФ Владимир Путин 12 октября направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР

2023-10-12T08:11

2023-10-12T08:11

2023-10-12T08:11

кндр

россия

ким чен ын

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Он отметил, что с момента признания КНДР СССР между Москвой и Пхеньяном установились "прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.Ким Чен Ын также отправил в четверг поздравительную телеграмму президенту РФ, в которой выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Он пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их политикой изоляции РФ.

https://ukraina.ru/20230920/1049525425.html

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кндр, россия, ким чен ын, владимир путин, новости, поздравление, зарубежье