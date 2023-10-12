Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР - 12.10.2023 Украина.ру
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Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР - 12.10.2023 Украина.ру
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
Президент РФ Владимир Путин 12 октября направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР
2023-10-12T08:11
2023-10-12T08:11
кндр
россия
ким чен ын
владимир путин
новости
поздравление
зарубежье
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Он отметил, что с момента признания КНДР СССР между Москвой и Пхеньяном установились "прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.Ким Чен Ын также отправил в четверг поздравительную телеграмму президенту РФ, в которой выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Он пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их политикой изоляции РФ.
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кндр, россия, ким чен ын, владимир путин, новости, поздравление, зарубежье
КНДР, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Новости, поздравление, Зарубежье

Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР

08:11 12.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ"
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин 12 октября направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР
Он отметил, что с момента признания КНДР СССР между Москвой и Пхеньяном установились "прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества".
"С удовлетворением отмечаю, что, основываясь на славных традициях прошлого, российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях. Это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча на космодроме "Восточный". Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - указал Путин.
Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.
Ким Чен Ын также отправил в четверг поздравительную телеграмму президенту РФ, в которой выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Он пожелал российскому народу одержать победу над происками империалистов и их политикой изоляции РФ.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 04:30
Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
КНДРРоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинНовостипоздравлениеЗарубежье
 
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