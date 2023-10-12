Чудеса технического усовершенствования: на Украине поражены модернизацией российских дронов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" увеличили вдвое дальность полёта за счёт модернизации. Новые свойства БПЛА РФ оценили официальные представители Вооружённых сил Украины
"Россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полёта увеличились до 60-70 километров", – отметила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире украинского телеканала.
По её словам, сегодня российская армия активно модернизирует своё вооружение, совершенствует ударные дроны.
"Даже когда наша контрбатарейная борьба имеет успех и мы выбиваем артиллерию противника, россияне применяют ударные дроны, в том числе и сбрасывающие взрывчато-осколочные боеприпасы", — добавила Гуменюк.
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы на фронте и несут угрозу для украинской армии.
Летом Правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030-го и на перспективу до 2035 года. Этот отраслевой документ стратегического планирования определяет развитие и формирование перспективного облика беспилотной авиации на долгосрочный период.