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Чудеса технического усовершенствования: на Украине поражены модернизацией российских дронов

Чудеса технического усовершенствования: на Украине поражены модернизацией российских дронов - 12.10.2023 Украина.ру

Чудеса технического усовершенствования: на Украине поражены модернизацией российских дронов

Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" увеличили вдвое дальность полёта за счёт модернизации. Новые свойства БПЛА РФ оценили официальные представители Вооружённых сил Украины

2023-10-12T00:18

2023-10-12T00:18

2023-10-12T00:18

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По её словам, сегодня российская армия активно модернизирует своё вооружение, совершенствует ударные дроны. Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы на фронте и несут угрозу для украинской армии. Летом Правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030-го и на перспективу до 2035 года. Этот отраслевой документ стратегического планирования определяет развитие и формирование перспективного облика беспилотной авиации на долгосрочный период.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, орлан-10 (бпла), беспилотники, вкс, вс рф