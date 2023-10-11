Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру
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Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года
Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру
Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года
Бельгия является центром мировой торговли алмазами, годовой объем торговли составляет 37 млрд долларов
2023-10-11T17:22
2023-10-11T17:22
новости
бельгия
алмазы
запрет
импорт
антироссийские санкции
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Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 11 октября в Брюсселе на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.Бельгия больше других стран ЕС заинтересована в торговле алмазами, но поддерживает запрет на импорт российских алмазов в рамках санкций Евросоюза против России. На вопрос, когда запрет вступит в силу, Де Кроо ответил, что это может произойти 1 января 2024 года."Это заняло некоторое время, потому что мы хотим избежать обхода запрета на алмазы", — процитировало издание ABC News слова Де Кроо.В бельгийском городе Антверпен действует Всемирный алмазный центр, через который совершается купля и продажа алмазов. Центр является домом для всех крупнейших алмазодобывающих компаний, которые находят алмазы для более чем 1800 индивидуальных дилеров по всему миру. 84% всего добываемого в мире алмазного сырья продается в этом бельгийском городе, что делает его важнейшими воротами в мир для российских алмазов.В Бельгии на алмазный сектор приходится 6600 прямых рабочих мест и 26 000 косвенных рабочих мест, а годовой объем торговли составляет 37 миллиардов долларов. Алмазы составляют около 5% общего экспорта Бельгии в ЕС и 15% за пределы европейского блока.Россия экспортирует алмазы на сумму около 4 миллиардов долларов в год, что, по разным оценкам, составляет почти треть мирового объема, пишут бельгийские СМИ.По мнению бельгийских экспертов, если в рамках запрета будет отслеживаться только торговля алмазами на оптовых рынках, это не будет иметь никакого значения для России, так как российские алмазы по-прежнему будут в магазинах ЕС.
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новости, бельгия, алмазы, запрет, импорт, антироссийские санкции
Новости, Бельгия, алмазы, запрет, импорт, антироссийские санкции

Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года

17:22 11.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Бельгия является центром мировой торговли алмазами, годовой объем торговли составляет 37 млрд долларов
Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 11 октября в Брюсселе на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.
Бельгия больше других стран ЕС заинтересована в торговле алмазами, но поддерживает запрет на импорт российских алмазов в рамках санкций Евросоюза против России. На вопрос, когда запрет вступит в силу, Де Кроо ответил, что это может произойти 1 января 2024 года.
"Это заняло некоторое время, потому что мы хотим избежать обхода запрета на алмазы", — процитировало издание ABC News слова Де Кроо.
В бельгийском городе Антверпен действует Всемирный алмазный центр, через который совершается купля и продажа алмазов. Центр является домом для всех крупнейших алмазодобывающих компаний, которые находят алмазы для более чем 1800 индивидуальных дилеров по всему миру. 84% всего добываемого в мире алмазного сырья продается в этом бельгийском городе, что делает его важнейшими воротами в мир для российских алмазов.
В Бельгии на алмазный сектор приходится 6600 прямых рабочих мест и 26 000 косвенных рабочих мест, а годовой объем торговли составляет 37 миллиардов долларов. Алмазы составляют около 5% общего экспорта Бельгии в ЕС и 15% за пределы европейского блока.
Россия экспортирует алмазы на сумму около 4 миллиардов долларов в год, что, по разным оценкам, составляет почти треть мирового объема, пишут бельгийские СМИ.
По мнению бельгийских экспертов, если в рамках запрета будет отслеживаться только торговля алмазами на оптовых рынках, это не будет иметь никакого значения для России, так как российские алмазы по-прежнему будут в магазинах ЕС.
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