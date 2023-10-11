https://ukraina.ru/20231011/1050099671.html

Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года

Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года - 11.10.2023 Украина.ру

Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года

Бельгия является центром мировой торговли алмазами, годовой объем торговли составляет 37 млрд долларов

2023-10-11T17:22

2023-10-11T17:22

2023-10-11T17:22

новости

бельгия

алмазы

запрет

импорт

антироссийские санкции

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Бельгия может запретить импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 11 октября в Брюсселе на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.Бельгия больше других стран ЕС заинтересована в торговле алмазами, но поддерживает запрет на импорт российских алмазов в рамках санкций Евросоюза против России. На вопрос, когда запрет вступит в силу, Де Кроо ответил, что это может произойти 1 января 2024 года."Это заняло некоторое время, потому что мы хотим избежать обхода запрета на алмазы", — процитировало издание ABC News слова Де Кроо.В бельгийском городе Антверпен действует Всемирный алмазный центр, через который совершается купля и продажа алмазов. Центр является домом для всех крупнейших алмазодобывающих компаний, которые находят алмазы для более чем 1800 индивидуальных дилеров по всему миру. 84% всего добываемого в мире алмазного сырья продается в этом бельгийском городе, что делает его важнейшими воротами в мир для российских алмазов.В Бельгии на алмазный сектор приходится 6600 прямых рабочих мест и 26 000 косвенных рабочих мест, а годовой объем торговли составляет 37 миллиардов долларов. Алмазы составляют около 5% общего экспорта Бельгии в ЕС и 15% за пределы европейского блока.Россия экспортирует алмазы на сумму около 4 миллиардов долларов в год, что, по разным оценкам, составляет почти треть мирового объема, пишут бельгийские СМИ.По мнению бельгийских экспертов, если в рамках запрета будет отслеживаться только торговля алмазами на оптовых рынках, это не будет иметь никакого значения для России, так как российские алмазы по-прежнему будут в магазинах ЕС.

https://ukraina.ru/20231011/1050095995.html

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новости, бельгия, алмазы, запрет, импорт, антироссийские санкции