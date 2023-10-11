19FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру
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19FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ
19FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру
19FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ
Военнослужащие ВС РФ наносят удары беспилотниками по дорогостоящей технике Запада, написал Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive
2023-10-11T10:19
2023-10-11T10:19
новости
россия
вс рф
"ланцет"
беспилотник
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Автор называет беспилотник "Ланцет" выдающимся успехом России.Такие характеристики, по мнению Хэмблинга, должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит "впечатляющий послужной список "Ланцета" в борьбе с артиллерией и средствами ПВО".Российский БПЛА стал "смертельной угрозой для ВСУ", уничтожая дорогостоящую бронетехнику Запада, пишет автор статьи. Он также добавил, что "Ланцеты", ликвидируя украинскую ПВО, позволяют российским военным иметь превосходство в небе над Украиной.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как обманывает противника новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет".Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства, рассказал Кнутов. Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, "ланцет", беспилотник, бпла, всу, пво
Новости, Россия, ВС РФ, "Ланцет", беспилотник, БПЛА, ВСУ, ПВО

19FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ

10:19 11.10.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ наносят удары беспилотниками по дорогостоящей технике Запада, написал Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive
Автор называет беспилотник "Ланцет" выдающимся успехом России.
"Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения", — говорится в материале.
Такие характеристики, по мнению Хэмблинга, должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит "впечатляющий послужной список "Ланцета" в борьбе с артиллерией и средствами ПВО".
Российский БПЛА стал "смертельной угрозой для ВСУ", уничтожая дорогостоящую бронетехнику Запада, пишет автор статьи. Он также добавил, что "Ланцеты", ликвидируя украинскую ПВО, позволяют российским военным иметь превосходство в небе над Украиной.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как обманывает противника новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства, рассказал Кнутов. Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 сентября, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
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