19FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Военнослужащие ВС РФ наносят удары беспилотниками по дорогостоящей технике Запада, написал Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive
Автор называет беспилотник "Ланцет" выдающимся успехом России.
"Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения", — говорится в материале.
Такие характеристики, по мнению Хэмблинга, должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит "впечатляющий послужной список "Ланцета" в борьбе с артиллерией и средствами ПВО".
Российский БПЛА стал "смертельной угрозой для ВСУ", уничтожая дорогостоящую бронетехнику Запада, пишет автор статьи. Он также добавил, что "Ланцеты", ликвидируя украинскую ПВО, позволяют российским военным иметь превосходство в небе над Украиной.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как обманывает противника новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства, рассказал Кнутов. Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 сентября, 11:23Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске