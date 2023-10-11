Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО - 11.10.2023 Украина.ру
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Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО
Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, сообщает пресс-служба Альянса
2023-10-11T10:03
2023-10-11T10:11
новости
бельгия
брюссель
нато
украина-нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
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Утром 11 октября Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретился с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.Позднее в Брюсселе пройдет заседание контактной группы Министерства обороны Украины и заседание Совета НАТО-Украина.Ожидается, что Зеленский и Столтенберг сделают совместное заявление на пресс-конференции.Новость дополняется...
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новости, бельгия, брюссель, нато, украина-нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
Новости, Бельгия, Брюссель, НАТО, Украина-НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО

10:03 11.10.2023 (обновлено: 10:11 11.10.2023)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, сообщает пресс-служба Альянса
Утром 11 октября Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретился с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Позднее в Брюсселе пройдет заседание контактной группы Министерства обороны Украины и заседание Совета НАТО-Украина.
Ожидается, что Зеленский и Столтенберг сделают совместное заявление на пресс-конференции.
Новость дополняется...
Президенты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц Владимир Зеленский
5 октября, 16:38
"Из князи в грязи". Запад создал серьёзные проблемы ЗеленскомуЗападные страны отдали Киеву значительные запасы собственных вооружений и выделили огромные суммы денег, в результате чего столкнулись с проблемами внутри своих государств. Проблемы также и у Киева
 
НовостиБельгияБрюссельНАТОУкраина-НАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
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