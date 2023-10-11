Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО

"Из князи в грязи". Запад создал серьёзные проблемы Зеленскому Западные страны отдали Киеву значительные запасы собственных вооружений и выделили огромные суммы денег, в результате чего столкнулись с проблемами внутри своих государств. Проблемы также и у Киева