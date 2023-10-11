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Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО

Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО - 11.10.2023 Украина.ру

Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, если выборы будут после окончания военных действий, сообщил глава государства в интервью журналисту Digi24

2023-10-11T10:18

2023-10-11T10:18

2023-10-11T10:18

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При этом Зеленский подчеркнул, что в случае переизбрания президента в условиях военного конфликта он намерен баллотироваться на новый срок.Срок нахождения на посту президента у Зеленского заканчивается в марте 2024 года, и Конституция Украины не запрещает проведение выборов в период военных действий. Но такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Отменить его может парламент, он должен поддержать соответствующие законодательные изменения.Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила о не уверенности, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Она призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать сейчас, какое бы решение он ни принял.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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