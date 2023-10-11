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Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, если выборы будут после окончания военных действий, сообщил глава государства в интервью журналисту Digi24
2023-10-11T10:18
2023-10-11T10:18
2023-10-11T10:18
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владимир зеленский
президент украины
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При этом Зеленский подчеркнул, что в случае переизбрания президента в условиях военного конфликта он намерен баллотироваться на новый срок.Срок нахождения на посту президента у Зеленского заканчивается в марте 2024 года, и Конституция Украины не запрещает проведение выборов в период военных действий. Но такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Отменить его может парламент, он должен поддержать соответствующие законодательные изменения.Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила о не уверенности, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Она призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать сейчас, какое бы решение он ни принял.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, если выборы будут после окончания военных действий, сообщил глава государства в интервью журналисту Digi24
При этом Зеленский подчеркнул, что в случае переизбрания президента в условиях военного конфликта он намерен баллотироваться на новый срок.
"Если бы военные действия продолжались – да, если бы закончились – нет. Я не могу убежать во время военного конфликта", – заявил Зеленский.
Срок нахождения на посту президента у Зеленского заканчивается в марте 2024 года, и Конституция Украины не запрещает проведение выборов в период военных действий. Но такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Отменить его может парламент, он должен поддержать соответствующие законодательные изменения.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила о не уверенност
и, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Она призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать сейчас, какое бы решение он ни принял.