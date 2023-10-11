Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050082499.html
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, если выборы будут после окончания военных действий, сообщил глава государства в интервью журналисту Digi24
2023-10-11T10:18
2023-10-11T10:18
новости
новости украины
владимир зеленский
президент украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484934_0:19:349:215_1920x0_80_0_0_851917d34a7474f4f9ad8a8197dfba97.jpg.webp
При этом Зеленский подчеркнул, что в случае переизбрания президента в условиях военного конфликта он намерен баллотироваться на новый срок.Срок нахождения на посту президента у Зеленского заканчивается в марте 2024 года, и Конституция Украины не запрещает проведение выборов в период военных действий. Но такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Отменить его может парламент, он должен поддержать соответствующие законодательные изменения.Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила о не уверенности, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Она призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать сейчас, какое бы решение он ни принял.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484934_18:0:349:248_1920x0_80_0_0_9c2ddf026143e3f9ae15a0986109a307.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, президент украины
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО

10:18 11.10.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, если выборы будут после окончания военных действий, сообщил глава государства в интервью журналисту Digi24
При этом Зеленский подчеркнул, что в случае переизбрания президента в условиях военного конфликта он намерен баллотироваться на новый срок.

"Если бы военные действия продолжались – да, если бы закончились – нет. Я не могу убежать во время военного конфликта", – заявил Зеленский.

Срок нахождения на посту президента у Зеленского заканчивается в марте 2024 года, и Конституция Украины не запрещает проведение выборов в период военных действий. Но такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Отменить его может парламент, он должен поддержать соответствующие законодательные изменения.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила о не уверенности, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Она призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать сейчас, какое бы решение он ни принял.
 
НовостиНовости УкраиныВладимир Зеленскийпрезидент Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержки
11:49Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников
11:29"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль
11:26Экс-глава "Нафтогаза" помогает минэнерго Молдавии провести аудит долга перед "Газпромом"
11:04"Бульдозерами разобрали забор": Военный эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ прозевал атаку ХАМАС
10:53Зеленский похвастался большим количеством денег и заявил о завершающей стадии конфликта с Россией
10:43Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев
10:31"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии Израиля
10:27Бельгийские СМИ о визите Зеленского: приехал просить о дополнительной поддержке
10:1919FortyFive: ВС России уничтожают дронами "Ланцет" дорогостоящую технику ВСУ
10:18Зеленский отказался баллотироваться на второй срок, если закончится СВО
10:06ВС России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
10:03Зеленский прибыл в Брюссель на заседание НАТО
09:42"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине
09:33Увязывание помощи Израилю и Украине "плохая идея" – кандидат в президенты США
09:01Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 1200 израильтян - Times of Israel
09:00Попытки атаковать, опасения Зеленского, возвращение звёзд в РФ. Главное на Украине на утро 11 октября
08:55"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты
08:30Возможный удар США по Ирану обрушит поддержку Украины - Пушков
08:00Детей иностранцев-участников СВО предложили обучать бесплатно
Лента новостейМолния