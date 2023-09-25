Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа
Жена президента Украины Елена Зеленская не уверена, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, сообщили 25 сентября журналисты издания Business Insider
"Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться", — заявила она.
Зеленская также призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать его сейчас, какое бы решение он ни принял.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что на Украине не планируют проводить выборы, так как боятся внутренней дестабилизации со стороны России.
20 сентября, 04:26Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страныОт украинцев скрывают потери и манипулируют демографическими данными. Потери занижаются, а показатели численности населения, остающегося на подконтрольной Киеву территории, завышаются. Но истинная картина такова, что скоро надо будет беспокоиться не о территориальной целостности Украины, но о самом существовании украинской нации, считают эксперты