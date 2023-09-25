https://ukraina.ru/20230925/1049668350.html

Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа

Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа - 25.09.2023 Украина.ру

Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа

Жена президента Украины Елена Зеленская не уверена, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, сообщили 25 сентября журналисты издания Business Insider

2023-09-25T13:00

2023-09-25T13:00

2023-09-25T13:00

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украина

владимир зеленский

елена зеленская

выборы

президентские выборы

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Зеленская также призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать его сейчас, какое бы решение он ни принял.Владимир Зеленский ранее заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что на Украине не планируют проводить выборы, так как боятся внутренней дестабилизации со стороны России.

https://ukraina.ru/20230920/1049530114.html

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2023

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новости, украина, владимир зеленский, елена зеленская, выборы, президентские выборы