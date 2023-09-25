Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа - 25.09.2023 Украина.ру
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Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа
Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа - 25.09.2023 Украина.ру
Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа
Жена президента Украины Елена Зеленская не уверена, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, сообщили 25 сентября журналисты издания Business Insider
2023-09-25T13:00
2023-09-25T13:00
новости
украина
владимир зеленский
елена зеленская
выборы
президентские выборы
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Зеленская также призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать его сейчас, какое бы решение он ни принял.Владимир Зеленский ранее заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что на Украине не планируют проводить выборы, так как боятся внутренней дестабилизации со стороны России.
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новости, украина, владимир зеленский, елена зеленская, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, выборы, президентские выборы

Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа

13:00 25.09.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена ЗеленскаяЕлена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
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Жена президента Украины Елена Зеленская не уверена, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, сообщили 25 сентября журналисты издания Business Insider
"Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться", — заявила она.
Зеленская также призналась, что не полностью поддерживала его и во время первых выборов, но пообещала поддержать его сейчас, какое бы решение он ни принял.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что на Украине не планируют проводить выборы, так как боятся внутренней дестабилизации со стороны России.
Беженцы из Юго-Востока Украины в пункте помощи беженцам лагеря Артек - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 04:26
Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страныОт украинцев скрывают потери и манипулируют демографическими данными. Потери занижаются, а показатели численности населения, остающегося на подконтрольной Киеву территории, завышаются. Но истинная картина такова, что скоро надо будет беспокоиться не о территориальной целостности Украины, но о самом существовании украинской нации, считают эксперты
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЕлена Зеленскаявыборыпрезидентские выборы
 
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