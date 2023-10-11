Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050075799.html
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian
2023-10-11T01:09
2023-10-11T01:09
новости
запорожская аэс
рафаэль гросси
магатэ
всу
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_dcfc3061b84acebbdf190429cd5ba25b.jpg
Вместе с тем журналисты пишут, что Украина не оставит попыток вернуть под свой контроль крупнейшую в Европе атомную станцию. Для этого, якобы существуют "другие варианты", содержание которых не сообщается.Так, Украина будет соблюдать первый из пяти новых принципов ядерной безопасности – “не атаковать атомную электростанцию”, – первоначально&nbsp;изложенных Гросси&nbsp;на совете безопасности ООН в конце мая.Атомная станция в Запорожье неоднократно подвергалась обстрелам. Журналисты The Guardian признали, что "ущерб, скорее всего, был нанесен в результате украинской атаки", однако сам Гросси от прямого ответа ушёл.ЗАЭС контролирует российская сторона с зимы прошлого года. Нередко станция была мишенью Вооружённых сил Украины, на её территорию проникали диверсионно-разведывательные группы. В ход при атаках киевские боевики пускали беспилотники и РСЗО. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал обстрелы ЗАЭС украинскими подразделениями актами ядерного терроризма и заявил, что они могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам чернобыльскую.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a16dadb4df8c2d553c8c87a05ca3d401.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, всу, владимир зеленский
Новости, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ВСУ, Владимир Зеленский

Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian

01:09 11.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian
Вместе с тем журналисты пишут, что Украина не оставит попыток вернуть под свой контроль крупнейшую в Европе атомную станцию. Для этого, якобы существуют "другие варианты", содержание которых не сообщается.

"Президент Зеленский лично заверил меня, что они (прим. ред. ВСУ) не будут напрямую бомбить или обстреливать её (прим. ред. ЗАЭС). С точки зрения её возврата существуют другие варианты, которые находятся на столе ”, – сказал глава ядерного надзорного органа Гросси.

Так, Украина будет соблюдать первый из пяти новых принципов ядерной безопасности – “не атаковать атомную электростанцию”, – первоначально изложенных Гросси на совете безопасности ООН в конце мая.
Атомная станция в Запорожье неоднократно подвергалась обстрелам. Журналисты The Guardian признали, что "ущерб, скорее всего, был нанесен в результате украинской атаки", однако сам Гросси от прямого ответа ушёл.

“У меня нет экспертных возможностей определить, кто несёт ответственность. Русские, безусловно, сказали бы, что это сделали украинцы”, – сказал он.

ЗАЭС контролирует российская сторона с зимы прошлого года. Нередко станция была мишенью Вооружённых сил Украины, на её территорию проникали диверсионно-разведывательные группы. В ход при атаках киевские боевики пускали беспилотники и РСЗО. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал обстрелы ЗАЭС украинскими подразделениями актами ядерного терроризма и заявил, что они могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам чернобыльскую.
 
НовостиЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭВСУВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:09Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
00:26Мигранты могут разыграть в Европе израильский сценарий из-за украинского оружия – эксперт
23:44Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
23:21В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов
22:49На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
22:09Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
21:50"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
21:28Зеленский пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку
21:14МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
20:46Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
20:39Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
20:07Украина откроет новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
19:36Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
19:23ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
19:07Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
18:37Наполитано: ХАМАС использует американское оружие с Украины
18:13"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
18:00Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября
18:00Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"
Лента новостейМолния