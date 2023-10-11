https://ukraina.ru/20231011/1050075799.html
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian - 11.10.2023 Украина.ру
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian
2023-10-11T01:09
2023-10-11T01:09
2023-10-11T01:09
новости
запорожская аэс
рафаэль гросси
магатэ
всу
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_dcfc3061b84acebbdf190429cd5ba25b.jpg
Вместе с тем журналисты пишут, что Украина не оставит попыток вернуть под свой контроль крупнейшую в Европе атомную станцию. Для этого, якобы существуют "другие варианты", содержание которых не сообщается.Так, Украина будет соблюдать первый из пяти новых принципов ядерной безопасности – “не атаковать атомную электростанцию”, – первоначально изложенных Гросси на совете безопасности ООН в конце мая.Атомная станция в Запорожье неоднократно подвергалась обстрелам. Журналисты The Guardian признали, что "ущерб, скорее всего, был нанесен в результате украинской атаки", однако сам Гросси от прямого ответа ушёл.ЗАЭС контролирует российская сторона с зимы прошлого года. Нередко станция была мишенью Вооружённых сил Украины, на её территорию проникали диверсионно-разведывательные группы. В ход при атаках киевские боевики пускали беспилотники и РСЗО. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал обстрелы ЗАЭС украинскими подразделениями актами ядерного терроризма и заявил, что они могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам чернобыльскую.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a16dadb4df8c2d553c8c87a05ca3d401.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, всу, владимир зеленский
Новости, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ВСУ, Владимир Зеленский
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian
Вместе с тем журналисты пишут, что Украина не оставит попыток вернуть под свой контроль крупнейшую в Европе атомную станцию. Для этого, якобы существуют "другие варианты", содержание которых не сообщается.
"Президент Зеленский лично заверил меня, что они (прим. ред. ВСУ) не будут напрямую бомбить или обстреливать её (прим. ред. ЗАЭС). С точки зрения её возврата существуют другие варианты, которые находятся на столе ”, – сказал глава ядерного надзорного органа Гросси.
Так, Украина будет соблюдать первый из пяти новых принципов ядерной безопасности – “не атаковать атомную электростанцию”, – первоначально изложенных Гросси на совете безопасности ООН в конце мая.
Атомная станция в Запорожье неоднократно подвергалась обстрелам. Журналисты The Guardian признали, что "ущерб, скорее всего, был нанесен в результате украинской атаки", однако сам Гросси от прямого ответа ушёл.
“У меня нет экспертных возможностей определить, кто несёт ответственность. Русские, безусловно, сказали бы, что это сделали украинцы”, – сказал он.
ЗАЭС контролирует российская сторона с зимы прошлого года. Нередко станция была мишенью Вооружённых сил Украины, на её территорию проникали диверсионно-разведывательные группы. В ход при атаках киевские боевики пускали беспилотники и РСЗО. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал обстрелы ЗАЭС украинскими подразделениями актами ядерного терроризма и заявил, что они могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам чернобыльскую.