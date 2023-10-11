https://ukraina.ru/20231011/1050075799.html

Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian

Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian - 11.10.2023 Украина.ру

Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian

2023-10-11T01:09

2023-10-11T01:09

2023-10-11T01:09

новости

запорожская аэс

рафаэль гросси

магатэ

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владимир зеленский

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Вместе с тем журналисты пишут, что Украина не оставит попыток вернуть под свой контроль крупнейшую в Европе атомную станцию. Для этого, якобы существуют "другие варианты", содержание которых не сообщается.Так, Украина будет соблюдать первый из пяти новых принципов ядерной безопасности – “не атаковать атомную электростанцию”, – первоначально изложенных Гросси на совете безопасности ООН в конце мая.Атомная станция в Запорожье неоднократно подвергалась обстрелам. Журналисты The Guardian признали, что "ущерб, скорее всего, был нанесен в результате украинской атаки", однако сам Гросси от прямого ответа ушёл.ЗАЭС контролирует российская сторона с зимы прошлого года. Нередко станция была мишенью Вооружённых сил Украины, на её территорию проникали диверсионно-разведывательные группы. В ход при атаках киевские боевики пускали беспилотники и РСЗО. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал обстрелы ЗАЭС украинскими подразделениями актами ядерного терроризма и заявил, что они могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам чернобыльскую.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, всу, владимир зеленский