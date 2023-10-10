"Полезные идиоты": политолог о том, как на Западе дискредитируют пророссийских политиков
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
На Западе пытаются дискредитировать пророссийские политические силы, представляя их предателями своих национальных интересов. Но постепенно они доказывают свою правоту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
На Западе считают, что если кто-то делает трезвые суждения, исходя из интересов собственной страны, его начинают называть "полезным идиотом" или агентом Кремля, рассказал эксперт.
Но эти люди - не пророссийские политики и общественные деятели. Они просто считают, что выступают за интересы своей страны. Раньше этих людей называли "полезными идиотами", но сегодня общественные настроения меняются, добавил политолог.
"Например, [американский политик] Тулси Габбард была одной из первых, которая говорила: "Послушайте, не надо давать этой власти на Украине ни денег, ни оружия. Это миф, что Украина может победить Россию. Предоставленные деньги и оружие лишь увеличивают количество жертв", - подчеркнул Мигранян.
Западные СМИ пытаются дискредитировать эти политические силы, представляя их чуть ли не предателями своих национальных интересов. Сейчас эти глубокие интересные мысли пророссийских политиков доказывают свою правоту, отметил собеседник издания Украина.ру.
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