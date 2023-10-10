Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы - 10.10.2023 Украина.ру
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Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы
Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы - 10.10.2023 Украина.ру
Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы
Владимир Зеленский вновь оскандалился на официальных мероприятиях. В ходе пресс-конференции 10 октября с президентом Румынии украинский гость перебил Клауса Йоханниса и стал отвечать на вопрос румынского журналиста, заданный своему президенту.
2023-10-10T16:49
2023-10-10T16:49
владимир зеленский
новости
румыния
украина
военная помощь
скандал
пресс-конференции
журналисты
журналистика
сми
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Журналист спросил у Клауса Йоханниса, почему Зеленский вопреки согласованной повестке визита не поедет выступать с речью в румынский парламент. На это румынский президент ответил: "Повестка дня президента Зеленского была согласована двумя делегациями и доведена до сведения общественности. Это всё, что я могу о ней сказать".Зеленский тут же вмешался со своими поучениями работникам СМИ. По мнению украинского гостя, явившегося на протокольное мероприятие высшего уровня в свитере и кроссовках, о визите в парламент Румынии надо было спрашивать не представителя принимающей стороны, согласовывавшей график визита, а самого Зеленского.Беспардонно вмешавшись, Зеленский обратился к журналисту: Зеленский признал, что в его повестке на 10 октября были запланированы встречи с официальными лицами Румынии - премьер-министром, президентом и парламентариями (руководителями обеих палат). При этом он сказал: "Но я не подготовил никакой речи. Со всем уважением, но в следующий раз это сделаю - специально для парламента, для всех журналистов я приеду и выступлю".В ходе пресс-конференции Зеленский подтвердил договорённости о поставках Румынией "военной помощи" на Украину с акцентом на ПВО. Он заявил журналистам об отсутствии желания уточнять подробности переговоров, чтобы скрыть информацию от Российской Федерации.
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владимир зеленский, новости, румыния, украина, военная помощь, скандал, пресс-конференции, журналисты, журналистика, сми, парламент
Владимир Зеленский, Новости, Румыния, Украина, военная помощь, скандал, пресс-конференции, журналисты, журналистика, СМИ, парламент

Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы

16:49 10.10.2023
 
© Yan Dobronosov
© Yan Dobronosov
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Владимир Зеленский вновь оскандалился на официальных мероприятиях. В ходе пресс-конференции 10 октября с президентом Румынии украинский гость перебил Клауса Йоханниса и стал отвечать на вопрос румынского журналиста, заданный своему президенту.
Журналист спросил у Клауса Йоханниса, почему Зеленский вопреки согласованной повестке визита не поедет выступать с речью в румынский парламент. На это румынский президент ответил: "Повестка дня президента Зеленского была согласована двумя делегациями и доведена до сведения общественности. Это всё, что я могу о ней сказать".
Зеленский тут же вмешался со своими поучениями работникам СМИ. По мнению украинского гостя, явившегося на протокольное мероприятие высшего уровня в свитере и кроссовках, о визите в парламент Румынии надо было спрашивать не представителя принимающей стороны, согласовывавшей график визита, а самого Зеленского.
Беспардонно вмешавшись, Зеленский обратился к журналисту:
"Почему вы не спросили меня о парламенте? Вы говорили обо мне с президентом Йоханнисом. Вы должны были спросить меня!".
Зеленский признал, что в его повестке на 10 октября были запланированы встречи с официальными лицами Румынии - премьер-министром, президентом и парламентариями (руководителями обеих палат). При этом он сказал: "Но я не подготовил никакой речи. Со всем уважением, но в следующий раз это сделаю - специально для парламента, для всех журналистов я приеду и выступлю".
В ходе пресс-конференции Зеленский подтвердил договорённости о поставках Румынией "военной помощи" на Украину с акцентом на ПВО. Он заявил журналистам об отсутствии желания уточнять подробности переговоров, чтобы скрыть информацию от Российской Федерации.
Зеленский
13:44
Выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили - СМИРешение может быть принято по соображениям безопасности, сообщили источники в парламенте румынскому изданию G4Media
 
Владимир ЗеленскийНовостиРумынияУкраинавоенная помощьскандалпресс-конференциижурналистыжурналистикаСМИпарламент
 
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