https://ukraina.ru/20231010/1050064970.html

Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы

Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы - 10.10.2023 Украина.ру

Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы

Владимир Зеленский вновь оскандалился на официальных мероприятиях. В ходе пресс-конференции 10 октября с президентом Румынии украинский гость перебил Клауса Йоханниса и стал отвечать на вопрос румынского журналиста, заданный своему президенту.

2023-10-10T16:49

2023-10-10T16:49

2023-10-10T16:49

владимир зеленский

новости

румыния

украина

военная помощь

скандал

пресс-конференции

журналисты

журналистика

сми

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Журналист спросил у Клауса Йоханниса, почему Зеленский вопреки согласованной повестке визита не поедет выступать с речью в румынский парламент. На это румынский президент ответил: "Повестка дня президента Зеленского была согласована двумя делегациями и доведена до сведения общественности. Это всё, что я могу о ней сказать".Зеленский тут же вмешался со своими поучениями работникам СМИ. По мнению украинского гостя, явившегося на протокольное мероприятие высшего уровня в свитере и кроссовках, о визите в парламент Румынии надо было спрашивать не представителя принимающей стороны, согласовывавшей график визита, а самого Зеленского.Беспардонно вмешавшись, Зеленский обратился к журналисту: Зеленский признал, что в его повестке на 10 октября были запланированы встречи с официальными лицами Румынии - премьер-министром, президентом и парламентариями (руководителями обеих палат). При этом он сказал: "Но я не подготовил никакой речи. Со всем уважением, но в следующий раз это сделаю - специально для парламента, для всех журналистов я приеду и выступлю".В ходе пресс-конференции Зеленский подтвердил договорённости о поставках Румынией "военной помощи" на Украину с акцентом на ПВО. Он заявил журналистам об отсутствии желания уточнять подробности переговоров, чтобы скрыть информацию от Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20231010/1050051651.html

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владимир зеленский, новости, румыния, украина, военная помощь, скандал, пресс-конференции, журналисты, журналистика, сми, парламент