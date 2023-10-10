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Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски у руководства Мукачево

Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски у руководства Мукачево - 10.10.2023 Украина.ру

Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски у руководства Мукачево

Незаконная передача части центрального спорткомплекса города могла нанести существенный ущерб украинскому государству, отмечают в СБУ

2023-10-10T14:46

2023-10-10T14:46

2023-10-10T14:46

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Серию обысков у руководства города Мукачево в Закарпатской области проводят Совет безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом СБУ сообщил 10 октября в своем телеграм-канале."Служба безопасности совместно с НАБУ проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете в Закарпатье. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города", - отмечается в сообщении ведомства.По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб в почти 100 млн грн (около 277 млн рублей), подчеркивает пресс-служба СБУ.Комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры, добавляет ведомство.Ранее агентство "РБК-Украина" сообщило, что у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя райсовета Михаила Ланьо и в ряде компаний проходят обыски в связи с продажей земли по заниженной в десять раз цене.Ранее имя мэра Мукачево связывалось с громким скандалом вокруг насильственной украинизации венгерской школы "Ференц Ракоци II", работающей в этом закарпатском городе. По словам членов педагогического коллектива, украинизация школы проводится при поддержке местной администрации, которая "славится своими антивенгерскими действиями".Также в октябре 2022 года мэр Мукачево Андрей Балога решил снять с местной достопримечательности фигуру Турула — птицы, напоминающей сокола, которая в венгерских мифах считается предсказателем важных событий в истории народа.

https://ukraina.ru/20230929/1049784245.html

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новости, закарпатская область, мукачево, обыски, сбу, набу, коррупция