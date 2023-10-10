Вестник мира – за разумные отношения с Россией. Элиты Японии ополчились против Судзуки
Руководство японской партии Общество обновления Японии приняло решение исключить из своих рядов известного политического деятеля, депутата парламента Мунэо Судзуки – за то, что в начале октября он посетил с визитом Москву, где после 22 февраля прошлого года не появлялся ни один японский политик
Формально соратники исключили Судзуки из-за нарушения партийного устава, согласно которому все депутаты в обязательном порядке обязаны сообщать своему руководству о намерении поехать за границу.
Это довольно дикая норма для страны, которая считает себя развитой либеральной демократией, однако современные японские реалии именно таковы. Избранные на выборах депутаты находятся под неусыпным наблюдением и жестким контролем со стороны политической элиты.
Такие авторитарные правила помешали Судзуки посетить Россию в апреле, когда он заранее уведомил о своих планах лидеров Общества обновления Японии.
Партийные боссы наложили на эту поездку запрет. Они заявили, что считают такой визит совершенно неуместным в условиях дипломатической конфронтации между Токио и Москвой.
И тогда Мунэо поехал к северным соседям без спроса, сообщив об это уже постфактум.
По словам японского парламентария, он провел встречи с двумя заместителями главы министерства иностранных дел России – Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, который в прошлом работал российским послом в Японии, обсуждая с ними вопросы возобновления добрососедских отношений.
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"С сожалением констатировано, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается сегодня санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу "коллективного Запада".
Такая линия не отвечает национальным интересам Японии и чаяниям японского народа", – заявили по итогам этого разговора в МИДе РФ.
Кроме того, Мунэо Судзуки встречался с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым, а также с экономистом Сергеем Глазьевым, действующим членом коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
В ходе беседы, скорее всего, обсуждались вопросы двустороннего экономического взаимодействия.
Челночная дипломатия мира в исполнении известного и харизматичного депутата, широко известного в японском обществе, где он в течение многих лет сохраняет популярность, взывало резкое недовольство японского истеблишмента.
Представители японского правительства напомнили о том, что они в принципе не рекомендуют гражданам Японии совершать поездки в Россию. С критикой Судзуки высказались глава японского МИДа, генеральный секретарь кабинета министров, и лидеры двух основных политических партий Японии.
Поступок Судзуки был расценен в Токио как открытый вызов и политический бунт. При этом, на японские власти явно давят из Вашингтона. Там опасаются, что депутат мог передать в Москву некое скрытое послание от японской партии мира, которая не желает расхлебывать политические, экономические и военные последствия нарастающей эскалации в конфликте с Россией.
Однако, на самом деле Мунэо является патриотом своей страны и сохраняет последовательность в политических убеждениях, которые не менялись у него в течение многих лет, несмотря на сложные перипетии личной судьбы.
"Судзуки – один из невероятно немногих японских политиков, которые открыто осуждают нынешний курс Токио в отношении Москвы. Он неоднократно говорил, что Япония чрезмерно следует в этом вопросе за США и забывает о своих национальных интересах, требующих развития диалога с РФ.
Судзуки не раз говорил и о том, что Украина также несет вину за нынешнюю ситуацию.
Судзуки – человек интересный, ловкий и упорный, выходец из бедной семьи с северного острова Хоккайдо, пробивался наверх сам. Сделал карьеру в правящей Либерально-демократической партии, хотя многих там коробило от его простонародной манеры говорить.
В конце 90-х годов стал одним из лидеров группировки, которая выступала за отказ от жесткой политики в отношении Москвы, от требования "верните все северные территории" и фактически выступала за мирный договор с РФ на основе получения от нее минимальных территориальных уступок.
В начале 2000-х годов власть в Токио взяли те, кто не верил в компромисс по Южным Курилам, но хотели на других основаниях договариваться с Москвой, чтобы она не шла слишком быстро в сторону Китая.
Судзуки был пойман на коррупции, признан виновным в получении взяток от компаний на своем острове Хоккайдо, отсидел год в тюрьме, но получил помилование. И вернулся в политику, хотя уже и не от правящей партии.
При этом Судзуки продолжал говорить невероятные вещи о реальной возможности договориться с РФ по Южным Курилам и давал советы двум предыдущим премьер-министрам Японии по вопросам отношений с Москвой.
Мне он как-то сказал, что в тюрьме его кормили куда лучше, чем удавалось питаться в годы нищей молодости", – пишет известный журналист Василий Головнин.
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Тем не менее, смелый поступок депутата Мунэо Судзуки услышан в японском обществе. Многие японцы не желают усиливать конфронтацию с Россией.
Потому что это не обещает для страны ничего, кроме угрозы военного конфликта. И, вдобавок, усугубляет глубокие системные проблемы японской экономики, которая обременена рекордными размерами государственного долга.
"Госдолг Японии составляет немногим менее $10 трлн. Стоимость его обслуживания неуклонно растет, поскольку ставки неуклонно идут вверх.
Сегодня по статье "проценты по долгу" Япония платит более 15% от дохода бюджета. Если ставки хоть немного начнут расти, шанс на то, что по долгам придется платить уже порядка 20% от доходов бюджета крайне высок.
Госдолг в Японии достигает каких-то космических размеров: больше 220% от ВВП – вдвое больше чем в США. Одних краткосрочных внешних долгов у Японии на $3 трлн", – сообщает финансовый аналитик Евгений Коган.
Такое положение дел подталкивает японские власти к определенным компромиссам с Москвой – прежде всего, в вопросах поставки российских энергоносителей.
Газета The Wall Street Journal с неудовольствием писала о том, что Япония не стала отказываться от поставок российской нефти – и, более того, продолжает покупать ее выше ценового лимита, установленного "Большой семеркой".
Но Токио не может отказаться от закупок, потому что прекращение поставок российской нефти и газа разогнало бы внутреннюю инфляцию.
Конфликт с Россией выгоден только США, и явно не отвечает интересам жителей Страны восходящего солнца. А конструктивная позиция депутата Мунэо Судзуки выглядит в этой ситуации голосом разума, к которому однажды все равно придется прислушаться.