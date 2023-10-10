https://ukraina.ru/20231010/1050052337.html

Вестник мира – за разумные отношения с Россией. Элиты Японии ополчились против Судзуки

Вестник мира – за разумные отношения с Россией. Элиты Японии ополчились против Судзуки - 10.10.2023 Украина.ру

Вестник мира – за разумные отношения с Россией. Элиты Японии ополчились против Судзуки

Руководство японской партии Общество обновления Японии приняло решение исключить из своих рядов известного политического деятеля, депутата парламента Мунэо Судзуки – за то, что в начале октября он посетил с визитом Москву, где после 22 февраля прошлого года не появлялся ни один японский политик

2023-10-10T13:44

2023-10-10T13:44

2023-10-10T13:44

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Формально соратники исключили Судзуки из-за нарушения партийного устава, согласно которому все депутаты в обязательном порядке обязаны сообщать своему руководству о намерении поехать за границу.Это довольно дикая норма для страны, которая считает себя развитой либеральной демократией, однако современные японские реалии именно таковы. Избранные на выборах депутаты находятся под неусыпным наблюдением и жестким контролем со стороны политической элиты.Такие авторитарные правила помешали Судзуки посетить Россию в апреле, когда он заранее уведомил о своих планах лидеров Общества обновления Японии.Партийные боссы наложили на эту поездку запрет. Они заявили, что считают такой визит совершенно неуместным в условиях дипломатической конфронтации между Токио и Москвой. И тогда Мунэо поехал к северным соседям без спроса, сообщив об это уже постфактум.По словам японского парламентария, он провел встречи с двумя заместителями главы министерства иностранных дел России – Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, который в прошлом работал российским послом в Японии, обсуждая с ними вопросы возобновления добрососедских отношений."С сожалением констатировано, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается сегодня санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу "коллективного Запада". Такая линия не отвечает национальным интересам Японии и чаяниям японского народа", – заявили по итогам этого разговора в МИДе РФ.Кроме того, Мунэо Судзуки встречался с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым, а также с экономистом Сергеем Глазьевым, действующим членом коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. В ходе беседы, скорее всего, обсуждались вопросы двустороннего экономического взаимодействия.Челночная дипломатия мира в исполнении известного и харизматичного депутата, широко известного в японском обществе, где он в течение многих лет сохраняет популярность, взывало резкое недовольство японского истеблишмента.Представители японского правительства напомнили о том, что они в принципе не рекомендуют гражданам Японии совершать поездки в Россию. С критикой Судзуки высказались глава японского МИДа, генеральный секретарь кабинета министров, и лидеры двух основных политических партий Японии.Поступок Судзуки был расценен в Токио как открытый вызов и политический бунт. При этом, на японские власти явно давят из Вашингтона. Там опасаются, что депутат мог передать в Москву некое скрытое послание от японской партии мира, которая не желает расхлебывать политические, экономические и военные последствия нарастающей эскалации в конфликте с Россией.Однако, на самом деле Мунэо является патриотом своей страны и сохраняет последовательность в политических убеждениях, которые не менялись у него в течение многих лет, несмотря на сложные перипетии личной судьбы."Судзуки – один из невероятно немногих японских политиков, которые открыто осуждают нынешний курс Токио в отношении Москвы. Он неоднократно говорил, что Япония чрезмерно следует в этом вопросе за США и забывает о своих национальных интересах, требующих развития диалога с РФ. Судзуки не раз говорил и о том, что Украина также несет вину за нынешнюю ситуацию.Судзуки – человек интересный, ловкий и упорный, выходец из бедной семьи с северного острова Хоккайдо, пробивался наверх сам. Сделал карьеру в правящей Либерально-демократической партии, хотя многих там коробило от его простонародной манеры говорить.В конце 90-х годов стал одним из лидеров группировки, которая выступала за отказ от жесткой политики в отношении Москвы, от требования "верните все северные территории" и фактически выступала за мирный договор с РФ на основе получения от нее минимальных территориальных уступок.В начале 2000-х годов власть в Токио взяли те, кто не верил в компромисс по Южным Курилам, но хотели на других основаниях договариваться с Москвой, чтобы она не шла слишком быстро в сторону Китая.Судзуки был пойман на коррупции, признан виновным в получении взяток от компаний на своем острове Хоккайдо, отсидел год в тюрьме, но получил помилование. И вернулся в политику, хотя уже и не от правящей партии. При этом Судзуки продолжал говорить невероятные вещи о реальной возможности договориться с РФ по Южным Курилам и давал советы двум предыдущим премьер-министрам Японии по вопросам отношений с Москвой.Мне он как-то сказал, что в тюрьме его кормили куда лучше, чем удавалось питаться в годы нищей молодости", – пишет известный журналист Василий Головнин.Тем не менее, смелый поступок депутата Мунэо Судзуки услышан в японском обществе. Многие японцы не желают усиливать конфронтацию с Россией.Потому что это не обещает для страны ничего, кроме угрозы военного конфликта. И, вдобавок, усугубляет глубокие системные проблемы японской экономики, которая обременена рекордными размерами государственного долга."Госдолг Японии составляет немногим менее $10 трлн. Стоимость его обслуживания неуклонно растет, поскольку ставки неуклонно идут вверх.Сегодня по статье "проценты по долгу" Япония платит более 15% от дохода бюджета. Если ставки хоть немного начнут расти, шанс на то, что по долгам придется платить уже порядка 20% от доходов бюджета крайне высок.Госдолг в Японии достигает каких-то космических размеров: больше 220% от ВВП – вдвое больше чем в США. Одних краткосрочных внешних долгов у Японии на $3 трлн", – сообщает финансовый аналитик Евгений Коган.Такое положение дел подталкивает японские власти к определенным компромиссам с Москвой – прежде всего, в вопросах поставки российских энергоносителей.Газета The Wall Street Journal с неудовольствием писала о том, что Япония не стала отказываться от поставок российской нефти – и, более того, продолжает покупать ее выше ценового лимита, установленного "Большой семеркой".Но Токио не может отказаться от закупок, потому что прекращение поставок российской нефти и газа разогнало бы внутреннюю инфляцию.Конфликт с Россией выгоден только США, и явно не отвечает интересам жителей Страны восходящего солнца. А конструктивная позиция депутата Мунэо Судзуки выглядит в этой ситуации голосом разума, к которому однажды все равно придется прислушаться.

https://ukraina.ru/20230903/1049121975.html

https://ukraina.ru/20230902/1049116130.html

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Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, япония, сша, китай, нефть, дипломатия