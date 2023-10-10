ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя - 10.10.2023 Украина.ру
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ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя
ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя - 10.10.2023 Украина.ру
ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя
Российская армия уничтожит любые инфраструктурные объекты на Украине, где будет размещена военная техника, оборудованы склады боеприпасов или размещены боевики Вооружённых сил страны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости
2023-10-10T01:40
2023-10-10T01:40
новости
небензя
оон
инфраструктура
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На заседании Совбеза всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что если украинская сторона использует зернохранилища и портовую инфраструктуру для хранения боекомплектов и другой военной техники, то эти объекты автоматически становятся целью для высокоточных ударов ВКС России. То же касается и мест дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Постпред России при ООН ещё раз отметил, что размещение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является грубейшим нарушениям гуманитарного права и приводит к трагедиям. Он напомнил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам – оружие Россия применяется исключительно для уничтожения военного потенциала киевского режима и объектов, к нему относящихся.Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе населенного пункта Прилуки в Черниговской области. Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105-ти районах.
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Новости
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новости, небензя, оон, инфраструктура, украина, всу
Новости, Небензя, ООН, инфраструктура, Украина, ВСУ

ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя

01:40 10.10.2023
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Seth Wenig
Читать в
Российская армия уничтожит любые инфраструктурные объекты на Украине, где будет размещена военная техника, оборудованы склады боеприпасов или размещены боевики Вооружённых сил страны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости
На заседании Совбеза всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что если украинская сторона использует зернохранилища и портовую инфраструктуру для хранения боекомплектов и другой военной техники, то эти объекты автоматически становятся целью для высокоточных ударов ВКС России.
То же касается и мест дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников.
"Если киевский режим концентрирует где-либо военнослужащих, этот район становится законной целью для удара ВС России, в том числе с точки зрения международного гуманитарного права", – подчеркнул Небензя.
Постпред России при ООН ещё раз отметил, что размещение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является грубейшим нарушениям гуманитарного права и приводит к трагедиям. Он напомнил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам – оружие Россия применяется исключительно для уничтожения военного потенциала киевского режима и объектов, к нему относящихся.
Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе населенного пункта Прилуки в Черниговской области. Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105-ти районах.
 
НовостиНебензяООНинфраструктураУкраинаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
02:15США продолжат помогать Украине – Сенат готовит годовой пакет финансовой поддержки
01:40ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя
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