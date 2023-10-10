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ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя

ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя - 10.10.2023 Украина.ру

ВС РФ уничтожат инфраструктуру Украины, в которой разместят оружие или боевиков ВСУ – Небензя

Российская армия уничтожит любые инфраструктурные объекты на Украине, где будет размещена военная техника, оборудованы склады боеприпасов или размещены боевики Вооружённых сил страны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости

2023-10-10T01:40

2023-10-10T01:40

2023-10-10T01:40

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небензя

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На заседании Совбеза всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что если украинская сторона использует зернохранилища и портовую инфраструктуру для хранения боекомплектов и другой военной техники, то эти объекты автоматически становятся целью для высокоточных ударов ВКС России. То же касается и мест дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Постпред России при ООН ещё раз отметил, что размещение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является грубейшим нарушениям гуманитарного права и приводит к трагедиям. Он напомнил, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам – оружие Россия применяется исключительно для уничтожения военного потенциала киевского режима и объектов, к нему относящихся.Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе населенного пункта Прилуки в Черниговской области. Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105-ти районах.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, небензя, оон, инфраструктура, украина, всу