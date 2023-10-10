ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль - 10.10.2023 Украина.ру
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ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль - 10.10.2023 Украина.ру
ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
Прорыв боевиков ХАМАС на израильскую территорию, очевидно, стал неожиданностью для израильских армии и разведки, которые до сих пор не могут вернуть контроль над ситуацией
2023-10-10T06:43
2023-10-10T06:43
эксклюзив
владимир зотов
израиль
хамас
хезболла
палестина
война
ближний восток
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На данный момент число безвозвратных потерь среди израильтян по ряду оценок достигло тысячи человек. Тель-Авив проводит мобилизацию резервистов, готовясь к наземной операции.Нынешний конфликт по своим масштабам является одним из самых кровопролитных со времён основания Израиля – и это с учётом того, что он вёл войны разной степени интенсивности фактически на протяжении всего времени своего существования. Собственно, истоки текущего противостояния следует искать именно в конце сороковых годов, когда еврейское государство появилось на карте мира.Арабо-израильский конфликт после нескольких волн переселения евреев в Палестину был, разумеется, неизбежен – арабы считают эти земли исторически своими. Право Израиля на существование они отрицали. На начальном этапе арабское сопротивление было светским, левым. Когда в 1964 году была образована Организация освобождения Палестины, фактически весь арабский мир в той или иной степени был заражён социалистической идеей. Палестинские боевики совершали антиизраильские теракты под национально-освободительными, а не под религиозными лозунгами. Основные позиции в ООП занимала организация ФАТХ, возглавляемая Ясиром Арафатом, и её идеологической основой был левый арабский национализм, а не исламский радикализм, который появился в Палестине значительно позже.Территория Палестинской автономии делится на две основные части – Сектор Газа, где и разворачиваются основные события сегодняшних дней, и Западный берег реки Иордан, который существенно превосходит Газу по размерам, и где на данный момент ничего экстраординарного не происходит. Именно на Западном берегу Иордана находится руководство Палестинской автономии, которую возглавляет преемник Арафата Махмуд Аббас. С началом конфликта Аббас осудил Израиль и потребовал прекратить начатую Тель-Авивом блокаду Газы. Однако принимать какое-либо реальное участие в вооружённом противостоянии власти автономии не собираются.Основной действующей силой нынешних событий является ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"). Это исламистская организация, созданная в конце 80-х, когда Арафат и ООП начали отходить от террористических методов борьбы. В тот период распространение исламизма активно поощрялось западными спецслужбами с целью противостояния СССР, который в своей восточной политике делал ставку на пропаганду социализма. В итоге мусульманский радикализм настолько усилил свои позиции в Палестине, что смог полностью вытеснить ООП и ФАТХ с лидирующих позиций в регионе. Сегодня именно исламизм является идейной основной противостояния арабов израильским властям.Водоразделом здесь стало так называемые соглашения "Осло" – компромисс между Израилем и Палестиной, в рамках которого палестинская сторона перестала отрицать право еврейского государства на существование. ХАМАС, ранее отпочковавшейся от египетских "Братьев-мусульман" (запрещённая в РФ террористическая организация), эти соглашения не признал, продолжая настаивать на том, что Израиль должен быть уничтожен. В 2007 году организация захватила власть в секторе Газа. Таким образом, если Западный берег Иордана контролируется относительно респектабельными властями Палестинской автономии, то Газой управляют радикалы.ХАМАС представляет собой разветвлённую и многочисленную структуру, разные части которой отвечают за разные направления – военное (возглавляет Мохаммед Дейф), политическое (возглавляет Исмаил Хания), и т.д. Одним из основных спонсоров организации является Катар. Однако в последние годы ХАМАС наладил серьёзные связи с Ираном, несмотря на то, что в идейном плане представители ХАМАС являются суннитами, а иранские власти – шиитами. Многие наблюдатели предписывают планирование нынешнего нападения именно иранским спецслужбам.Это особенно примечательно в плане того, что Иран традиционно сотрудничал с другой противостоящей Израилю структурой – "Хезболлой". Это огромная военизированная организация, базирующаяся в Ливане, граничащем с Израилем с севера. В распоряжении "Хезболлы" (название переводится как "партия Бога") имеется множество единиц тяжёлой боевой техники и десятки тысяч бойцов. На территории Ливана организация фактически претендует на статус параллельной власти, в числе прочего, ведя активную работу в сфере образования и предоставления медицинских услуг."Хезболла" – шиитская организация, однако в своём стремлении уничтожить Израиль она проявляет трогательное единодушие с суннитами. Начиная с 80-х годов она накопила огромный боевой опыт – в частности, приняв самое деятельное участие в военных действиях на территории Сирии. Действует она в тесной координации с Тегераном.Несмотря на то, что "Хезболла" объявила о поддержке ХАМАС, вмешиваться в конфликт напрямую она пока не спешит. Да, если она вступит в войну, то Израилю придётся воевать на два фронта, однако это может подставить Иран под удар США, чего вряд ли хотят в Тегеране.Кроме того, в конфликте принимают участие и группировки поменьше – например, "Исламский джихад", который, как и ХАМАС, ранее выделился из состава "Братьев-мусульман" (запрещённая в РФ террористическая организация). "Исламский джихад", в отличие от ХАМАС, не является политическим движением, сосредотачиваясь исключительно на вооружённой борьбе и терактах.В целом Израилю на данный момент противостоит достаточно хрупкий альянс различных группировок. Номинально они придерживаются разных течений в исламе, однако, несмотря на догматические различия, их всех объединяет религиозный радикализм. Даже у изначально светской ФАТХ в своё время появилось исламистское военизированное крыло в виде "Бригад мучеников Аль-Аксы".Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что операция против ХАМАС изменит Ближний Восток. Характер этих изменений пока спрогнозировать сложно, равно как и итог разгорающийся войны. Однозначно одно – фанатизм и ненависть будут расти и распространяться.
https://ukraina.ru/20231009/1050025859.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, владимир зотов, израиль, хамас, хезболла, палестина, война, ближний восток
Эксклюзив, Владимир Зотов, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Палестина, война, Ближний Восток

ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль

06:43 10.10.2023
 
© AP / HATEM MOUSSA
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / HATEM MOUSSA
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Прорыв боевиков ХАМАС на израильскую территорию, очевидно, стал неожиданностью для израильских армии и разведки, которые до сих пор не могут вернуть контроль над ситуацией
На данный момент число безвозвратных потерь среди израильтян по ряду оценок достигло тысячи человек. Тель-Авив проводит мобилизацию резервистов, готовясь к наземной операции.
Нынешний конфликт по своим масштабам является одним из самых кровопролитных со времён основания Израиля – и это с учётом того, что он вёл войны разной степени интенсивности фактически на протяжении всего времени своего существования.
Собственно, истоки текущего противостояния следует искать именно в конце сороковых годов, когда еврейское государство появилось на карте мира.
Арабо-израильский конфликт после нескольких волн переселения евреев в Палестину был, разумеется, неизбежен – арабы считают эти земли исторически своими. Право Израиля на существование они отрицали.
На начальном этапе арабское сопротивление было светским, левым. Когда в 1964 году была образована Организация освобождения Палестины, фактически весь арабский мир в той или иной степени был заражён социалистической идеей.
Палестинские боевики совершали антиизраильские теракты под национально-освободительными, а не под религиозными лозунгами. Основные позиции в ООП занимала организация ФАТХ, возглавляемая Ясиром Арафатом, и её идеологической основой был левый арабский национализм, а не исламский радикализм, который появился в Палестине значительно позже.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 14:13
Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себяКровавое обострение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке вновь привлекло широкое внимание к политической партии ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), возглавляющей палестинскую администрацию в Cекторе Газа
Территория Палестинской автономии делится на две основные части – Сектор Газа, где и разворачиваются основные события сегодняшних дней, и Западный берег реки Иордан, который существенно превосходит Газу по размерам, и где на данный момент ничего экстраординарного не происходит.
Именно на Западном берегу Иордана находится руководство Палестинской автономии, которую возглавляет преемник Арафата Махмуд Аббас. С началом конфликта Аббас осудил Израиль и потребовал прекратить начатую Тель-Авивом блокаду Газы.
Однако принимать какое-либо реальное участие в вооружённом противостоянии власти автономии не собираются.
Основной действующей силой нынешних событий является ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"). Это исламистская организация, созданная в конце 80-х, когда Арафат и ООП начали отходить от террористических методов борьбы.
В тот период распространение исламизма активно поощрялось западными спецслужбами с целью противостояния СССР, который в своей восточной политике делал ставку на пропаганду социализма.
В итоге мусульманский радикализм настолько усилил свои позиции в Палестине, что смог полностью вытеснить ООП и ФАТХ с лидирующих позиций в регионе. Сегодня именно исламизм является идейной основной противостояния арабов израильским властям.
Водоразделом здесь стало так называемые соглашения "Осло" – компромисс между Израилем и Палестиной, в рамках которого палестинская сторона перестала отрицать право еврейского государства на существование.
ХАМАС, ранее отпочковавшейся от египетских "Братьев-мусульман" (запрещённая в РФ террористическая организация), эти соглашения не признал, продолжая настаивать на том, что Израиль должен быть уничтожен.
В 2007 году организация захватила власть в секторе Газа. Таким образом, если Западный берег Иордана контролируется относительно респектабельными властями Палестинской автономии, то Газой управляют радикалы.
ХАМАС представляет собой разветвлённую и многочисленную структуру, разные части которой отвечают за разные направления – военное (возглавляет Мохаммед Дейф), политическое (возглавляет Исмаил Хания), и т.д.
Одним из основных спонсоров организации является Катар. Однако в последние годы ХАМАС наладил серьёзные связи с Ираном, несмотря на то, что в идейном плане представители ХАМАС являются суннитами, а иранские власти – шиитами. Многие наблюдатели предписывают планирование нынешнего нападения именно иранским спецслужбам.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 16:29
Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации Израиль и движение ХАМАС официально объявили войну друг другу, озвучили свои цели и обагрили заявления кровью боевиков, солдат и мирных жителей по обе стороны противостояния
Это особенно примечательно в плане того, что Иран традиционно сотрудничал с другой противостоящей Израилю структурой – "Хезболлой".
Это огромная военизированная организация, базирующаяся в Ливане, граничащем с Израилем с севера. В распоряжении "Хезболлы" (название переводится как "партия Бога") имеется множество единиц тяжёлой боевой техники и десятки тысяч бойцов.
На территории Ливана организация фактически претендует на статус параллельной власти, в числе прочего, ведя активную работу в сфере образования и предоставления медицинских услуг.
"Хезболла" – шиитская организация, однако в своём стремлении уничтожить Израиль она проявляет трогательное единодушие с суннитами. Начиная с 80-х годов она накопила огромный боевой опыт – в частности, приняв самое деятельное участие в военных действиях на территории Сирии. Действует она в тесной координации с Тегераном.
Несмотря на то, что "Хезболла" объявила о поддержке ХАМАС, вмешиваться в конфликт напрямую она пока не спешит. Да, если она вступит в войну, то Израилю придётся воевать на два фронта, однако это может подставить Иран под удар США, чего вряд ли хотят в Тегеране.
Кроме того, в конфликте принимают участие и группировки поменьше – например, "Исламский джихад", который, как и ХАМАС, ранее выделился из состава "Братьев-мусульман" (запрещённая в РФ террористическая организация).
"Исламский джихад", в отличие от ХАМАС, не является политическим движением, сосредотачиваясь исключительно на вооружённой борьбе и терактах.
В целом Израилю на данный момент противостоит достаточно хрупкий альянс различных группировок. Номинально они придерживаются разных течений в исламе, однако, несмотря на догматические различия, их всех объединяет религиозный радикализм.
Даже у изначально светской ФАТХ в своё время появилось исламистское военизированное крыло в виде "Бригад мучеников Аль-Аксы".
Удар по Израилю
7 октября, 17:26
Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликтаУтром, 7 октября 2023 года, палестинские боевики группировки ХАМАС с сектора Газа вторглись на территорию Израиля. За первые 20 минут операции по израильской территории было выпущено 5000 ракет, а сами боевики залетели туда на парапланах и пикапах, по суше, воздуху и морю.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что операция против ХАМАС изменит Ближний Восток. Характер этих изменений пока спрогнозировать сложно, равно как и итог разгорающийся войны. Однозначно одно – фанатизм и ненависть будут расти и распространяться.
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовИзраильХАМАСХезболлаПалестинавойнаБлижний Восток
 
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