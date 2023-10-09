Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС
© Фото : 36 окрема бригада морської піхоти36 бригада морской пехоты Украина
© Фото : 36 окрема бригада морської піхоти
Тема украинского наступления через Днепр ушла из информационной повестки на второй план в силу того, что ее эксплуатируют уже несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто появлялась информация о том, что на правом берегу концентрируются украинские войска, которые якобы сегодня-завтра начнут стратегическое наступление в район Энергодара и Запорожской АЭС, либо от Херсона на Алешки, рассказал эксперт.
"Но преодоление Днепра возможно только легкими пехотными частями, которые можно переправить на моторных лодках, да хоть на плотах, в количестве, которое вам не жалко", - отметил Онуфриенко.
При этом обеспечить эти части поддержкой бронетехники, снабжать их боеприпасами, топливом будет очень проблематично. И само преодоление водной преграды приведет к большим потерям, чем преодоление аналогичного расстояния на том же Запорожском фронте, добавил он.
Это больше конспирологические теории, попытки противника отвлечь внимание и создать информационную картинку для Запада, что они якобы продолжают удерживать плацдарм под Антоновским мостом, высадились на какой-то остров, но потом были разбиты, резюмировал собеседник издания.
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