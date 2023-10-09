https://ukraina.ru/20231009/1050027274.html

Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС

Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС - 09.10.2023 Украина.ру

Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС

Тема украинского наступления через Днепр ушла из информационной повестки на второй план в силу того, что ее эксплуатируют уже несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-09T14:14

2023-10-09T14:14

2023-10-09T14:14

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После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто появлялась информация о том, что на правом берегу концентрируются украинские войска, которые якобы сегодня-завтра начнут стратегическое наступление в район Энергодара и Запорожской АЭС, либо от Херсона на Алешки, рассказал эксперт.При этом обеспечить эти части поддержкой бронетехники, снабжать их боеприпасами, топливом будет очень проблематично. И само преодоление водной преграды приведет к большим потерям, чем преодоление аналогичного расстояния на том же Запорожском фронте, добавил он.Это больше конспирологические теории, попытки противника отвлечь внимание и создать информационную картинку для Запада, что они якобы продолжают удерживать плацдарм под Антоновским мостом, высадились на какой-то остров, но потом были разбиты, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231009/1050020226.html

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новости, всу, морпехи, штурм, днепр, запорожская аэс, херсонская область, херсонское направление, наступление, вс рф, запорожье