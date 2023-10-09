Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС - 09.10.2023 Украина.ру
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Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС
Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС - 09.10.2023 Украина.ру
Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС
Тема украинского наступления через Днепр ушла из информационной повестки на второй план в силу того, что ее эксплуатируют уже несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-09T14:14
2023-10-09T14:14
новости
всу
морпехи
штурм
днепр
запорожская аэс
херсонская область
херсонское направление
наступление
вс рф
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После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто появлялась информация о том, что на правом берегу концентрируются украинские войска, которые якобы сегодня-завтра начнут стратегическое наступление в район Энергодара и Запорожской АЭС, либо от Херсона на Алешки, рассказал эксперт.При этом обеспечить эти части поддержкой бронетехники, снабжать их боеприпасами, топливом будет очень проблематично. И само преодоление водной преграды приведет к большим потерям, чем преодоление аналогичного расстояния на том же Запорожском фронте, добавил он.Это больше конспирологические теории, попытки противника отвлечь внимание и создать информационную картинку для Запада, что они якобы продолжают удерживать плацдарм под Антоновским мостом, высадились на какой-то остров, но потом были разбиты, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050020226.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, морпехи, штурм, днепр, запорожская аэс, херсонская область, херсонское направление, наступление, вс рф, запорожье
Новости, ВСУ, морпехи, штурм, Днепр, Запорожская АЭС, Херсонская область, Херсонское направление, наступление, ВС РФ, Запорожье

Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС

14:14 09.10.2023
 
© Фото : 36 окрема бригада морської піхоти36 бригада морской пехоты Украина
36 бригада морской пехоты Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : 36 окрема бригада морської піхоти
Читать в
Тема украинского наступления через Днепр ушла из информационной повестки на второй план в силу того, что ее эксплуатируют уже несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто появлялась информация о том, что на правом берегу концентрируются украинские войска, которые якобы сегодня-завтра начнут стратегическое наступление в район Энергодара и Запорожской АЭС, либо от Херсона на Алешки, рассказал эксперт.

"Но преодоление Днепра возможно только легкими пехотными частями, которые можно переправить на моторных лодках, да хоть на плотах, в количестве, которое вам не жалко", - отметил Онуфриенко.

При этом обеспечить эти части поддержкой бронетехники, снабжать их боеприпасами, топливом будет очень проблематично. И само преодоление водной преграды приведет к большим потерям, чем преодоление аналогичного расстояния на том же Запорожском фронте, добавил он.
Это больше конспирологические теории, попытки противника отвлечь внимание и создать информационную картинку для Запада, что они якобы продолжают удерживать плацдарм под Антоновским мостом, высадились на какой-то остров, но потом были разбиты, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
11:31
Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВОНа днях появилось сообщение о том, что бойцы "Вагнера" вернулись в зону СВО, где они смогут показать свои умения не только в городских боях, но и в штурмовых операциях в полевых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиВСУморпехиштурмДнепрЗапорожская АЭСХерсонская областьХерсонское направлениенаступлениеВС РФЗапорожье
 
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