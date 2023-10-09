https://ukraina.ru/20231009/1050023161.html

В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах

В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах - 09.10.2023 Украина.ру

В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах

Ограничения не распространяются на ночное время, когда детские учреждения не работают

2023-10-09T12:59

2023-10-09T12:59

2023-10-09T12:59

новости

киев

детские сады

бомбоубежища

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102439/81/1024398181_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0493456bd8171fc48ac74904db36be39.jpg

В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами, расположенными в детских садах, сообщили 9 октября в Совете обороны Киева.Соответствующее решение было принять для того, чтобы обезопасить детей. Теперь укрытия в детсадах могут использовать только участники образовательного процесса - то есть персонал и дети."Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане", уточняется в сообщении Совета, которое цитируют украинские телеграм-каналы.Как сообщало издание Украина.ру, в июне Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги.

https://ukraina.ru/20230601/1046801832.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, детские сады, бомбоубежища