В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах
© Никита Рассказовдетский сад
© Никита Рассказов
Ограничения не распространяются на ночное время, когда детские учреждения не работают
В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами, расположенными в детских садах, сообщили 9 октября в Совете обороны Киева.
Соответствующее решение было принять для того, чтобы обезопасить детей. Теперь укрытия в детсадах могут использовать только участники образовательного процесса - то есть персонал и дети.
"Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане", уточняется в сообщении Совета, которое цитируют украинские телеграм-каналы.
Как сообщало издание Украина.ру, в июне Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги.