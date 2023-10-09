В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах - 09.10.2023 Украина.ру
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В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах
В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах - 09.10.2023 Украина.ру
В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах
Ограничения не распространяются на ночное время, когда детские учреждения не работают
2023-10-09T12:59
2023-10-09T12:59
новости
киев
детские сады
бомбоубежища
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В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами, расположенными в детских садах, сообщили 9 октября в Совете обороны Киева.Соответствующее решение было принять для того, чтобы обезопасить детей. Теперь укрытия в детсадах могут использовать только участники образовательного процесса - то есть персонал и дети."Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане", уточняется в сообщении Совета, которое цитируют украинские телеграм-каналы.Как сообщало издание Украина.ру, в июне Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги.
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новости, киев, детские сады, бомбоубежища
Новости, Киев, детские сады, бомбоубежища

В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах

12:59 09.10.2023
 
© Никита Рассказовдетский сад
детский сад
© Никита Рассказов
Читать в
Ограничения не распространяются на ночное время, когда детские учреждения не работают
В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами, расположенными в детских садах, сообщили 9 октября в Совете обороны Киева.
Соответствующее решение было принять для того, чтобы обезопасить детей. Теперь укрытия в детсадах могут использовать только участники образовательного процесса - то есть персонал и дети.
"Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане", уточняется в сообщении Совета, которое цитируют украинские телеграм-каналы.
Как сообщало издание Украина.ру, в июне Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги.
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