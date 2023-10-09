https://ukraina.ru/20231009/1050021893.html

СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине

СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине - 09.10.2023 Украина.ру

СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине

Процесс накачивания киевского режима вооружениями пойдет на спад по ряду причин, полагает пресс-секретарь Кремля

2023-10-09T12:25

2023-10-09T12:25

2023-10-09T12:25

новости

дмитрий песков

украина

сво

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:109:3002:1797_1920x0_80_0_0_4fad2552c164f72c6983f611ddc71c61.jpg

Специальная военная операция – это самостоятельный процесс, который реализуют российские войска в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября в эфире Радио "Маяк".По словам Пескова, в Кремле неоднократно подчеркивали, что процесс накачивания киевского режима вооружениями "и с фактологической, и с эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения"."Это неизбежно произойдет, потому что возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня", - рассказал Дмитрий Песков, добавляя, что в Кремле наблюдают за ситуацией.Ранее советник президента Литвы заявила, что международное сообщество не может отказаться от поддержки Украины из-за конфликта между Израилем и Палестиной. По ее словам, заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается уменьшать поддержку Украины, обнадеживают.

https://ukraina.ru/20231009/1050019679.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, украина, сво, израиль