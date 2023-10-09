СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине - 09.10.2023 Украина.ру
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СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине - 09.10.2023 Украина.ру
СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
Процесс накачивания киевского режима вооружениями пойдет на спад по ряду причин, полагает пресс-секретарь Кремля
2023-10-09T12:25
2023-10-09T12:25
новости
дмитрий песков
украина
сво
израиль
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Специальная военная операция – это самостоятельный процесс, который реализуют российские войска в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября в эфире Радио "Маяк".По словам Пескова, в Кремле неоднократно подчеркивали, что процесс накачивания киевского режима вооружениями "и с фактологической, и с эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения"."Это неизбежно произойдет, потому что возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня", - рассказал Дмитрий Песков, добавляя, что в Кремле наблюдают за ситуацией.Ранее советник президента Литвы заявила, что международное сообщество не может отказаться от поддержки Украины из-за конфликта между Израилем и Палестиной. По ее словам, заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается уменьшать поддержку Украины, обнадеживают.
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новости, дмитрий песков, украина, сво, израиль
Новости, Дмитрий Песков, Украина, СВО, Израиль

СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине

12:25 09.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Процесс накачивания киевского режима вооружениями пойдет на спад по ряду причин, полагает пресс-секретарь Кремля
Специальная военная операция – это самостоятельный процесс, который реализуют российские войска в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября в эфире Радио "Маяк".
"Там все идет по плану. Ситуация в Израиле - это совсем другие события", - сказал он.
По словам Пескова, в Кремле неоднократно подчеркивали, что процесс накачивания киевского режима вооружениями "и с фактологической, и с эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения".
"Это неизбежно произойдет, потому что возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня", - рассказал Дмитрий Песков, добавляя, что в Кремле наблюдают за ситуацией.
Ранее советник президента Литвы заявила, что международное сообщество не может отказаться от поддержки Украины из-за конфликта между Израилем и Палестиной. По ее словам, заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается уменьшать поддержку Украины, обнадеживают.
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
11:52
В Литве надеются, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и ИзраильСоветник президента Литвы считает обнадеживающим заявления Байдена о том, что США не уменьшат поддержку Украины
 
НовостиДмитрий ПесковУкраинаСВОИзраиль
 
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12:28Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину
12:25СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
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12:13Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области
12:06Профессор Кинфу о "вагнеровцах" в Африке, госпереворотах и помощи от России
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11:56Александр Полищук: Даже если Ка-52 не сожгут все "Абрамсы", ВСУ ждут "святой чугуний" и другие сюрпризы
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