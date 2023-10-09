https://ukraina.ru/20231009/1050021893.html
СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине - 09.10.2023 Украина.ру
СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
Процесс накачивания киевского режима вооружениями пойдет на спад по ряду причин, полагает пресс-секретарь Кремля
2023-10-09T12:25
2023-10-09T12:25
2023-10-09T12:25
новости
дмитрий песков
украина
сво
израиль
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Специальная военная операция – это самостоятельный процесс, который реализуют российские войска в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября в эфире Радио "Маяк".По словам Пескова, в Кремле неоднократно подчеркивали, что процесс накачивания киевского режима вооружениями "и с фактологической, и с эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения"."Это неизбежно произойдет, потому что возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня", - рассказал Дмитрий Песков, добавляя, что в Кремле наблюдают за ситуацией.Ранее советник президента Литвы заявила, что международное сообщество не может отказаться от поддержки Украины из-за конфликта между Израилем и Палестиной. По ее словам, заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается уменьшать поддержку Украины, обнадеживают.
https://ukraina.ru/20231009/1050019679.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, украина, сво, израиль
СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
Процесс накачивания киевского режима вооружениями пойдет на спад по ряду причин, полагает пресс-секретарь Кремля
Специальная военная операция – это самостоятельный процесс, который реализуют российские войска в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября в эфире Радио "Маяк".
"Там все идет по плану. Ситуация в Израиле - это совсем другие события", - сказал он.
По словам Пескова, в Кремле неоднократно подчеркивали, что процесс накачивания киевского режима вооружениями "и с фактологической, и с эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения войдет в тенденцию снижения".
"Это неизбежно произойдет, потому что возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, эмоциональная усталость и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня", - рассказал Дмитрий Песков, добавляя, что в Кремле наблюдают за ситуацией.
Ранее советник президента Литвы заявила, что международное сообщество не может отказаться от поддержки Украины из-за конфликта между Израилем и Палестиной. По ее словам, заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается уменьшать поддержку Украины, обнадеживают.