https://ukraina.ru/20231009/1050020388.html

Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги

Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги - 09.10.2023 Украина.ру

Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги

Украинские и китайские таксисты не поделили клиентов в аэропорту Праги. Видео драки разместил закарпатский журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале

2023-10-09T11:49

2023-10-09T11:49

2023-10-09T11:49

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В столице Чешской Республики в столичном аэропорту имени Вацлава Гавела украинские и китайские таксисты устроили драку за пассажиров.Глагола утверждает, что китайские таксисты вне неофициальной очереди решили подобрать пассажиров, что вызвало возмущение украинцев.Журналист сообщил, что видео ему прислали очевидцы событий.

https://ukraina.ru/20230816/1048716458.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, прага, зарубежье, украинцы, китайцы, таксисты, аэропорт, драка