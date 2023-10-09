Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги - 09.10.2023 Украина.ру
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Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги
Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги - 09.10.2023 Украина.ру
Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги
Украинские и китайские таксисты не поделили клиентов в аэропорту Праги. Видео драки разместил закарпатский журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале
2023-10-09T11:49
2023-10-09T11:49
новости
прага
зарубежье
украинцы
китайцы
таксисты
аэропорт
драка
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В столице Чешской Республики в столичном аэропорту имени Вацлава Гавела украинские и китайские таксисты устроили драку за пассажиров.Глагола утверждает, что китайские таксисты вне неофициальной очереди решили подобрать пассажиров, что вызвало возмущение украинцев.Журналист сообщил, что видео ему прислали очевидцы событий.
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новости, прага, зарубежье, украинцы, китайцы, таксисты, аэропорт, драка
Новости, Прага, Зарубежье, украинцы, китайцы, таксисты, аэропорт, драка

Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги

11:49 09.10.2023
 
© Віталій Глагола телеграм-канал скриншот
© Віталій Глагола телеграм-канал скриншот
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Украинские и китайские таксисты не поделили клиентов в аэропорту Праги. Видео драки разместил закарпатский журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале
В столице Чешской Республики в столичном аэропорту имени Вацлава Гавела украинские и китайские таксисты устроили драку за пассажиров.
"Украинцы vs китайцы", - назвал видео Глагола.
Глагола утверждает, что китайские таксисты вне неофициальной очереди решили подобрать пассажиров, что вызвало возмущение украинцев.
"После небольшой потасовки началась настоящая бойня", пишет Глагола.
Журналист сообщил, что видео ему прислали очевидцы событий.
16 августа, 10:30
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НовостиПрагаЗарубежьеукраинцыкитайцытаксистыаэропортдрака
 
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