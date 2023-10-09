Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области

Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании Российские десантники под Артемовском захватили в плен пять бойцов ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании. Об этом 9 октября РИА Новости сообщили в Министерстве обороны РФ