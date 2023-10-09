Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области - 09.10.2023 Украина.ру
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Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области - 09.10.2023 Украина.ру
Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
Группировка войск "Днепр" уничтожила под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник
2023-10-09T11:54
2023-10-09T11:54
новости
россия
сво
херсонская область
вс рф
"днепр" (группировка войск)
беспилотники
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В селе Антоновка, в районе Антоновского моста российские военнослужащие уничтожили украинские 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом и автомобиль. Потери ВСУ в личном составе: 5 убитых, 2 раненых, добавил источник.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сво, херсонская область, вс рф, "днепр" (группировка войск), беспилотники
Новости, Россия, СВО, Херсонская область, ВС РФ, "Днепр" (группировка войск), беспилотники

Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области

11:54 09.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Группировка войск "Днепр" уничтожила под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе составили двое убитых", - сказал источник агентства.
В селе Антоновка, в районе Антоновского моста российские военнослужащие уничтожили украинские 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом и автомобиль. Потери ВСУ в личном составе: 5 убитых, 2 раненых, добавил источник.
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