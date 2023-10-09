Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
Группировка войск "Днепр" уничтожила под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе составили двое убитых", - сказал источник агентства.
В селе Антоновка, в районе Антоновского моста российские военнослужащие уничтожили украинские 120-миллиметровый миномётный расчёт с боекомплектом и автомобиль. Потери ВСУ в личном составе: 5 убитых, 2 раненых, добавил источник.