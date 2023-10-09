Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ - 09.10.2023 Украина.ру
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Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ
Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ - 09.10.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ
ВКС РФ взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы через Оскол, поэтому вся логистика ВСУ на левом восточном берегу серьёзно нарушена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-09T10:20
2023-10-09T10:20
новости
всу
вкс
купянское направление
купянск
река
логистика
заводы
дороги
мосты
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В ситуации с уничтоженными переправами украинскому командованию становится крайне сложно снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество и оставшиеся позиции в районе Сватово, рассказал эксперт.Вскоре Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там строить линию обороны. Крайне сложно организовать вывоз раненых, пополнение, снабжение боеприпасами через реку, в условиях разрушенных переправ и осенней распутицы, которая не позволяет использовать грунтовые дороги, добавил он.Когда российский Генштаб получил такой инструмент в своё распоряжение, стала решаться задача, которая не решалась до начала массового производства модулей для бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, указал эксперт.Украинская военная промышленность подвергается мощным ударам российских ВКС, что не позволяет наладить производство боеприпасов. Все это приводит к тому, что серьёзные наступательные действия ВСУ смогут начать в лучшем случае весной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231008/1050011348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вкс, купянское направление, купянск, река, логистика, заводы, дороги, мосты
Новости, ВСУ, ВКС, Купянское направление, Купянск, река, логистика, заводы, дороги, мосты

Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ

10:20 09.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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ВКС РФ взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы через Оскол, поэтому вся логистика ВСУ на левом восточном берегу серьёзно нарушена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В ситуации с уничтоженными переправами украинскому командованию становится крайне сложно снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество и оставшиеся позиции в районе Сватово, рассказал эксперт.
Вскоре Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там строить линию обороны. Крайне сложно организовать вывоз раненых, пополнение, снабжение боеприпасами через реку, в условиях разрушенных переправ и осенней распутицы, которая не позволяет использовать грунтовые дороги, добавил он.
"Как только было налажено производство управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК), которые снабдили наши авиабомбы возможностью горизонтального маневра, чтоб ВВС не заходили в зону гарантированного поражения ПВО, и очень серьезно эти модули подняли точность. Поэтому мы увидели поражение серьезных объектов", - подчеркнул Анпилогов.
Когда российский Генштаб получил такой инструмент в своё распоряжение, стала решаться задача, которая не решалась до начала массового производства модулей для бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, указал эксперт.
Украинская военная промышленность подвергается мощным ударам российских ВКС, что не позволяет наладить производство боеприпасов. Все это приводит к тому, что серьёзные наступательные действия ВСУ смогут начать в лучшем случае весной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Установка наплавного моста в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Вчера, 21:21
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить КупянскС Украиной может сыграть злую шутку желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, которые уже не играют значительной роли в качестве обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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