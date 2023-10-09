Встреча по Украине в Турции может состояться в октябре - источник - 09.10.2023 Украина.ру
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Встреча по Украине в Турции может состояться в октябре - источник
Встреча по Украине в Турции может состояться в октябре - источник - 09.10.2023 Украина.ру
Встреча по Украине в Турции может состояться в октябре - источник
Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября. Об этом сообщает 9 октября РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре
2023-10-09T07:31
2023-10-09T07:26
новости
турция
зарубежье
украина
"формула мира"
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"Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", - сказал источник.Ранее агентство Блумберг информировало, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского".Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой". Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявлял, что стороны могут обсуждать все что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
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новости, турция, зарубежье, украина, "формула мира"
Новости, Турция, Зарубежье, Украина, "формула мира"

Встреча по Украине в Турции может состояться в октябре - источник

07:31 09.10.2023
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Public Domain
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Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября. Об этом сообщает 9 октября РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре
"Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", - сказал источник.
Ранее агентство Блумберг информировало, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут.
Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского".
Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой". Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявлял, что стороны могут обсуждать все что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя.
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
30 августа, 18:06
Захарова прокомментировала обсуждение "формулы мира" Зеленского в Джидде Продвижением так называемой "формулы мира" Зеленского, которая никакого отношения к миру не имеет, страны НАТО прикрывают свои агрессивные планы в отношении России. Позицию Москвы озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 30 августа
 
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