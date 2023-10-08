Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение - 08.10.2023 Украина.ру
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Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение - 08.10.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
На высоких результатах Приазовского сражения настаивали в первую очередь украинские политики, тогда как высшее командование ВСУ трезво оценивало перспективы наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-08T19:20
2023-10-08T19:20
новости
всу
резервы
наступление
техника
поставки
снаряды
запорожье
мины
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К концу лета стало понятно, что Украина, не имея своей промышленности, получила от западных стран недостаточно ресурсов для наступления. План по поставкам двух миллионов снарядов провалился, рассказал эксперт.Киев получил всего лишь 700 тысяч снарядов к концу августа. Это значит, что к началу наступления эта цифра была еще меньше. То же самое произошло и с танками. Уже в июне в предполье они начали массово терять западную технику в огневых мешках и на минных полях, добавил он.Сейчас у ВСУ закончились резервы и подготовленные штурмовые подразделения. Войска на первой линии очень сильно измотаны и обескровлены и не могут больше наступать. Сейчас речь не идет даже о том, чтобы выйти к предместьям Токмака. Это крупный логистический узел, и его взятие могло поменять положение ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231008/1049997531.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, резервы, наступление, техника, поставки, снаряды, запорожье, мины
Новости, ВСУ, резервы, наступление, техника, поставки, снаряды, Запорожье, мины

Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение

19:20 08.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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На высоких результатах Приазовского сражения настаивали в первую очередь украинские политики, тогда как высшее командование ВСУ трезво оценивало перспективы наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
К концу лета стало понятно, что Украина, не имея своей промышленности, получила от западных стран недостаточно ресурсов для наступления. План по поставкам двух миллионов снарядов провалился, рассказал эксперт.
Киев получил всего лишь 700 тысяч снарядов к концу августа. Это значит, что к началу наступления эта цифра была еще меньше. То же самое произошло и с танками. Уже в июне в предполье они начали массово терять западную технику в огневых мешках и на минных полях, добавил он.
"Тогда возник вопрос, как [командованию ВСУ] вести наступление дальше. В течение четырёх месяцев мы наблюдали лихорадочные поиски выхода из этой тупиковой ситуации, которая сложилась еще в июне. Военное руководство Украины пошло по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы настаивать на прекращении операции, украинские генералы стали бездумно сжигать человеческий ресурс", - подчеркнул Анпилогов.
Сейчас у ВСУ закончились резервы и подготовленные штурмовые подразделения. Войска на первой линии очень сильно измотаны и обескровлены и не могут больше наступать. Сейчас речь не идет даже о том, чтобы выйти к предместьям Токмака. Это крупный логистический узел, и его взятие могло поменять положение ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
09:14
Армен Гаспарян о том, что и почему не понял Запад из речи Путина на Валдайском форумеСудя по комментариям в западной прессе, главное в выступлении президента РФ на Валдайском форуме политики Запада просто не поняли, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.
 
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Заголовок открываемого материала
20:40"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
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19:51ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны
19:20Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
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