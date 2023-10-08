https://ukraina.ru/20231008/1050010526.html

Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение

Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение - 08.10.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение

На высоких результатах Приазовского сражения настаивали в первую очередь украинские политики, тогда как высшее командование ВСУ трезво оценивало перспективы наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-08T19:20

2023-10-08T19:20

2023-10-08T19:20

новости

всу

резервы

наступление

техника

поставки

снаряды

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мины

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К концу лета стало понятно, что Украина, не имея своей промышленности, получила от западных стран недостаточно ресурсов для наступления. План по поставкам двух миллионов снарядов провалился, рассказал эксперт.Киев получил всего лишь 700 тысяч снарядов к концу августа. Это значит, что к началу наступления эта цифра была еще меньше. То же самое произошло и с танками. Уже в июне в предполье они начали массово терять западную технику в огневых мешках и на минных полях, добавил он.Сейчас у ВСУ закончились резервы и подготовленные штурмовые подразделения. Войска на первой линии очень сильно измотаны и обескровлены и не могут больше наступать. Сейчас речь не идет даже о том, чтобы выйти к предместьям Токмака. Это крупный логистический узел, и его взятие могло поменять положение ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231008/1049997531.html

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новости, всу, резервы, наступление, техника, поставки, снаряды, запорожье, мины