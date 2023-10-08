Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе - 08.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231008/1050007870.html
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе - 08.10.2023 Украина.ру
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
Политолог, специалист в области международных отношений Юрий Шевцов в эфире Украина.ру прокомментировал сближение Москвы и Пхеньяна, а также рассказал о вероятности новой корейской войны и развитии тайваньского кризиса
2023-10-08T15:03
2023-10-08T15:03
видео
юрий шевцов
россия
кндр
кнр (китай)
украина
сво
тайвань
запад
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050007526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e22f8cdec81d1d2f64a1cbbe8799d01.jpg
00:35 - О перспективах и взаимных интересах от партнёрства РФ и КНДР; 01:40 – Москва-Пхеньян: переход от встреч к делу; 03:48 - Применим ли к разрешению украинского конфликта корейский сценарий? 06:28 – Возможная модель завершения украинского конфликта; 09:07 - О вероятности разжигания Западом новой корейской войны; 10:36 - Прогнозы на военную эскалацию на Тайване; 14:59 - О формировании и целях военного блока АУКУС.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050007526_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae7517eedad439497d4e2ace45b6ff00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, юрий шевцов, россия, кндр, кнр (китай), украина, сво, тайвань, запад, сша, технологии, видео
Видео, Юрий Шевцов, Россия, КНДР, КНР (Китай), Украина, СВО, Тайвань, Запад, США, технологии

Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе

15:03 08.10.2023
 
Читать в
Политолог, специалист в области международных отношений Юрий Шевцов в эфире Украина.ру прокомментировал сближение Москвы и Пхеньяна, а также рассказал о вероятности новой корейской войны и развитии тайваньского кризиса
00:35 - О перспективах и взаимных интересах от партнёрства РФ и КНДР;
01:40 – Москва-Пхеньян: переход от встреч к делу;
03:48 - Применим ли к разрешению украинского конфликта корейский сценарий?
06:28 – Возможная модель завершения украинского конфликта;
09:07 - О вероятности разжигания Западом новой корейской войны;
10:36 - Прогнозы на военную эскалацию на Тайване;
14:59 - О формировании и целях военного блока АУКУС.
 
ВидеоЮрий ШевцовРоссияКНДРКНР (Китай)УкраинаСВОТайваньЗападСШАтехнологии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
15:00России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко
14:41Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт
14:12Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ
14:08Ищенко объяснил, почему Штаты не могут перестать помогать Украине
13:47США рискуют быть втянутыми в большую войну с ядерной державой — Ищенко
13:29Ложь как оружие. ВСУ широко применяет фейки для борьбы с Россией
13:18"Массово дезертируют": Макгрегор рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ
13:00Ищенко рассказал о сложностях американских политиков из-за финансирования Киева
12:53Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта
12:26"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева
12:15Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph
11:51"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
11:50"Ударил, отошел". Боевой выход с расчетом "оружия возмездия"
11:34Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко
11:19Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле
10:43Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США
10:19"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
10:10Вор, рэкетир, коррупционер и убийца. Кто командует украинскими морпехами
09:54Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
Лента новостейМолния