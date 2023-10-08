https://ukraina.ru/20231008/1050007870.html

Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе

Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе - 08.10.2023 Украина.ру

Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе

Политолог, специалист в области международных отношений Юрий Шевцов в эфире Украина.ру прокомментировал сближение Москвы и Пхеньяна, а также рассказал о вероятности новой корейской войны и развитии тайваньского кризиса

2023-10-08T15:03

2023-10-08T15:03

2023-10-08T15:03

видео

юрий шевцов

россия

кндр

кнр (китай)

украина

сво

тайвань

запад

сша

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00:35 - О перспективах и взаимных интересах от партнёрства РФ и КНДР; 01:40 – Москва-Пхеньян: переход от встреч к делу; 03:48 - Применим ли к разрешению украинского конфликта корейский сценарий? 06:28 – Возможная модель завершения украинского конфликта; 09:07 - О вероятности разжигания Западом новой корейской войны; 10:36 - Прогнозы на военную эскалацию на Тайване; 14:59 - О формировании и целях военного блока АУКУС.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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