https://ukraina.ru/20231008/1050007870.html
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе - 08.10.2023 Украина.ру
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
Политолог, специалист в области международных отношений Юрий Шевцов в эфире Украина.ру прокомментировал сближение Москвы и Пхеньяна, а также рассказал о вероятности новой корейской войны и развитии тайваньского кризиса
2023-10-08T15:03
2023-10-08T15:03
2023-10-08T15:03
видео
юрий шевцов
россия
кндр
кнр (китай)
украина
сво
тайвань
запад
сша
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00:35 - О перспективах и взаимных интересах от партнёрства РФ и КНДР; 01:40 – Москва-Пхеньян: переход от встреч к делу; 03:48 - Применим ли к разрешению украинского конфликта корейский сценарий? 06:28 – Возможная модель завершения украинского конфликта; 09:07 - О вероятности разжигания Западом новой корейской войны; 10:36 - Прогнозы на военную эскалацию на Тайване; 14:59 - О формировании и целях военного блока АУКУС.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, юрий шевцов, россия, кндр, кнр (китай), украина, сво, тайвань, запад, сша, технологии, видео
Видео, Юрий Шевцов, Россия, КНДР, КНР (Китай), Украина, СВО, Тайвань, Запад, США, технологии
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
Политолог, специалист в области международных отношений Юрий Шевцов в эфире Украина.ру прокомментировал сближение Москвы и Пхеньяна, а также рассказал о вероятности новой корейской войны и развитии тайваньского кризиса
00:35 - О перспективах и взаимных интересах от партнёрства РФ и КНДР;
01:40 – Москва-Пхеньян: переход от встреч к делу;
03:48 - Применим ли к разрешению украинского конфликта корейский сценарий?
06:28 – Возможная модель завершения украинского конфликта;
09:07 - О вероятности разжигания Западом новой корейской войны;
10:36 - Прогнозы на военную эскалацию на Тайване;
14:59 - О формировании и целях военного блока АУКУС.