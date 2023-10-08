https://ukraina.ru/20231008/1050004401.html
"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны - 08.10.2023 Украина.ру
"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
Действующий государственный советник, журналист Михаил Маркелов в эфире Украина.ру рассказал, чем СВО отличается от других конфликтов, а также о том, какой должна быть военная цензура:
2023-10-08T11:51
2023-10-08T11:51
2023-10-08T11:51
видео
маркелов
сво
военкор
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050004266_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af63d30064267e30a9cfe5c018f311f3.jpg
00:40 – Об особенностях работы военкоров в горячих точках.08:00 – О чеченской войне и о том, что там делали представители западных СМИ.17:20 – Об эффективности работы военных журналистов.22:42 – О взаимодействии военкоров с силовыми структурами и о военной цензуре.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050004266_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7f60e48b2a7c5550479f709be56f6e9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, маркелов, сво, военкор, конфликт, видео
Видео, Маркелов, СВО, военкор, конфликт
"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
Действующий государственный советник, журналист Михаил Маркелов в эфире Украина.ру рассказал, чем СВО отличается от других конфликтов, а также о том, какой должна быть военная цензура:
00:40 – Об особенностях работы военкоров в горячих точках.
08:00 – О чеченской войне и о том, что там делали представители западных СМИ.
17:20 – Об эффективности работы военных журналистов.
22:42 – О взаимодействии военкоров с силовыми структурами и о военной цензуре.