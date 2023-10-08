"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны - 08.10.2023 Украина.ру
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"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны - 08.10.2023 Украина.ру
"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
Действующий государственный советник, журналист Михаил Маркелов в эфире Украина.ру рассказал, чем СВО отличается от других конфликтов, а также о том, какой должна быть военная цензура:
2023-10-08T11:51
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видео
маркелов
сво
военкор
конфликт
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00:40 – Об особенностях работы военкоров в горячих точках.08:00 – О чеченской войне и о том, что там делали представители западных СМИ.17:20 – Об эффективности работы военных журналистов.22:42 – О взаимодействии военкоров с силовыми структурами и о военной цензуре.
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видео, маркелов, сво, военкор, конфликт, видео
Видео, Маркелов, СВО, военкор, конфликт

"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны

11:51 08.10.2023
 
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Действующий государственный советник, журналист Михаил Маркелов в эфире Украина.ру рассказал, чем СВО отличается от других конфликтов, а также о том, какой должна быть военная цензура:
00:40 – Об особенностях работы военкоров в горячих точках.
08:00 – О чеченской войне и о том, что там делали представители западных СМИ.
17:20 – Об эффективности работы военных журналистов.
22:42 – О взаимодействии военкоров с силовыми структурами и о военной цензуре.
 
ВидеоМаркеловСВОвоенкорконфликт
 
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