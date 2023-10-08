https://ukraina.ru/20231008/1050004401.html

"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны

"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны - 08.10.2023 Украина.ру

"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны

Действующий государственный советник, журналист Михаил Маркелов в эфире Украина.ру рассказал, чем СВО отличается от других конфликтов, а также о том, какой должна быть военная цензура:

2023-10-08T11:51

2023-10-08T11:51

2023-10-08T11:51

видео

маркелов

сво

военкор

конфликт

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00:40 – Об особенностях работы военкоров в горячих точках.08:00 – О чеченской войне и о том, что там делали представители западных СМИ.17:20 – Об эффективности работы военных журналистов.22:42 – О взаимодействии военкоров с силовыми структурами и о военной цензуре.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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