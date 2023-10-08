"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины - 08.10.2023 Украина.ру
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"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины - 08.10.2023 Украина.ру
"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины. Об этом 7 октября заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон
2023-10-08T10:19
2023-10-08T10:32
кевин маккарти
новости
украина
сша
зарубежье
помощь
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"Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — сказала она.Она подчеркнула, что вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным. По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
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кевин маккарти, новости, украина, сша, зарубежье, помощь
Кевин Маккарти, Новости, Украина, США, Зарубежье, помощь

"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины

10:19 08.10.2023 (обновлено: 10:32 08.10.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины. Об этом 7 октября заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон
"Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — сказала она.
Она подчеркнула, что вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным.
По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе.

"Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании", — резюмировала Уотсон.

Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева.
В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.
Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
4 октября, 17:31
Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера МаккартиВо вторник, 3 октября, в США произошло историческое событие. Палата представителей Конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210
 
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