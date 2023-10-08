https://ukraina.ru/20231008/1049999894.html
"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины - 08.10.2023 Украина.ру
"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины. Об этом 7 октября заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон
2023-10-08T10:19
2023-10-08T10:19
2023-10-08T10:32
кевин маккарти
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"Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — сказала она.Она подчеркнула, что вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным. По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ukraina.ru/20231004/1049903870.html
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кевин маккарти, новости, украина, сша, зарубежье, помощь
Кевин Маккарти, Новости, Украина, США, Зарубежье, помощь
"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
10:19 08.10.2023 (обновлено: 10:32 08.10.2023)
Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины. Об этом 7 октября заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон
"Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — сказала она.
Она подчеркнула, что вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным.
По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе.
"Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании", — резюмировала Уотсон.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева.
В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.
Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.