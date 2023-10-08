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Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины

Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины - 08.10.2023 Украина.ру

Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины

Израильский опыт поимки преступников показал высокую эффективность, и желающих "пошутить" в отношении Израиля сейчас крайне мало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач

2023-10-08T05:30

2023-10-08T05:30

2023-10-08T05:30

новости

израиль

россия

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

преступники

терроризм

спецслужбы

закон

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Многие нацистские преступники, совершая преступления, раньше не боялись наказания. Они считали, что представители стран, где они нарушили закон, никогда их не достанут и не накажут, рассказал эксперт.Однако трибунал в Нюрнберге официально признал их преступниками и выдал ордер, который позволял этих людей разыскивать. Формально они были преступниками, нарушившими международные нормы права и национальные законодательства. Любое государство обязано было их задержать, арестовать, отметил Храпач.Если Буданов и другие украинские террористы будут осуждены не только российским правосудием, а и какими-то международными судебными инстанциями, то государства будут выдавать этих преступников либо оказывать помощь спецслужбам, отметил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, россия, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), преступники, терроризм, спецслужбы, закон