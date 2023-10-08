https://ukraina.ru/20231008/1049974146.html
Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины
Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины - 08.10.2023 Украина.ру
Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины
Израильский опыт поимки преступников показал высокую эффективность, и желающих "пошутить" в отношении Израиля сейчас крайне мало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
2023-10-08T05:30
2023-10-08T05:30
2023-10-08T05:30
новости
израиль
россия
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
преступники
терроризм
спецслужбы
закон
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Многие нацистские преступники, совершая преступления, раньше не боялись наказания. Они считали, что представители стран, где они нарушили закон, никогда их не достанут и не накажут, рассказал эксперт.Однако трибунал в Нюрнберге официально признал их преступниками и выдал ордер, который позволял этих людей разыскивать. Формально они были преступниками, нарушившими международные нормы права и национальные законодательства. Любое государство обязано было их задержать, арестовать, отметил Храпач.Если Буданов и другие украинские террористы будут осуждены не только российским правосудием, а и какими-то международными судебными инстанциями, то государства будут выдавать этих преступников либо оказывать помощь спецслужбам, отметил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, россия, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), преступники, терроризм, спецслужбы, закон
Новости, Израиль, Россия, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), преступники, терроризм, спецслужбы, Закон
Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины
Израильский опыт поимки преступников показал высокую эффективность, и желающих "пошутить" в отношении Израиля сейчас крайне мало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
Многие нацистские преступники, совершая преступления, раньше не боялись наказания. Они считали, что представители стран, где они нарушили закон, никогда их не достанут и не накажут, рассказал эксперт.
Однако трибунал в Нюрнберге официально признал их преступниками и выдал ордер, который позволял этих людей разыскивать. Формально они были преступниками, нарушившими международные нормы права и национальные законодательства. Любое государство обязано было их задержать, арестовать, отметил Храпач.
"После они попадали под израильское правосудие: спецслужбы страны не только их разыскивали, но иногда приводили приговор в исполнение. Если мы вспомним Олимпиаду 1972 года, когда террористы захватили в Мюнхене израильскую команду и спецслужбы Израиля отработали очень жестко в отношении этих преступников, — желающих больше нет", - подчеркнул эксперт.
Если Буданов и другие украинские террористы будут осуждены не только российским правосудием, а и какими-то международными судебными инстанциями, то государства будут выдавать этих преступников либо оказывать помощь спецслужбам, отметил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь