ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС - 07.10.2023 Украина.ру
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ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС
ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС - 07.10.2023 Украина.ру
ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС получило ответные удары ВВС Израиля в ходе начавшегося утром 7 октября конфликта. Минобороны Израиля назвало происходящее "войной" и объявило об операции "Железные мечи".
2023-10-07T14:58
2023-10-07T14:58
новости
танк
израиль
министерство обороны израиля
палестина
газа
сектор газа
спецоперация
война
ближний восток
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В ходе атаки на территорию Израиля палестинские бригады "Аль-Кассам", являющиеся военизированным подразделением движения ХАМАС, заявили операцию "Потоп Аль-Аксы". Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила об ответной операции, мобилизации резервистов и введении военного положения.Израильская армия сообщила, что в ходе своей спецоперации нанесены авиаудары по палестинским группировкам. "Десятки военных истребителей нанесли удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — сказано в официальном сообщении ЦАХАЛ.Палестинские военизированные формирования в свою очередь сообщают об уничтожении как минимум одного танка Merkava Mk4 и захвате ещё одного вместе с экипажем. Ракетным ударам палестинцев подверглись десятки израильских объектов. Среди них - электростанция "Рутенберг" в АшкелонеПо неофициальной информации местных журналистов, в ходе продолжающегося конфликта погибло 65 военнослужащих израильской армии и около полусотни взято в плен. Среди них один генерал из Газы.Медучреждения Израиля сообщают о сотнях раненых гражданских лиц. Директор больницы "Барзилай" сообщил, что только в этом медучреждении находится 60 человек в критическом состоянии.По словам палестинских командиров, они надеются деблокировать свою территорию и обменять пленников на своих товарищей, содержащихся в израильских тюрьмах. Местные журналисты сообщают, что стороны уже начали соответствующие переговоры.С поддержкой операции ХАМАС на территории Израиля выступил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев немедленно прекратить свою операцию. С миротворческой инициативой выступил Египет.
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новости, танк, израиль, министерство обороны израиля, палестина, газа, сектор газа, спецоперация, война, ближний восток
Новости, танк, Израиль, Министерство обороны Израиля, Палестина, Газа, сектор Газа, Спецоперация, война, Ближний Восток

ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС

14:58 07.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Michael Mass
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© commons.wikimedia.org / Michael Mass
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Палестинское движение ХАМАС получило ответные удары ВВС Израиля в ходе начавшегося утром 7 октября конфликта. Минобороны Израиля назвало происходящее "войной" и объявило об операции "Железные мечи".
В ходе атаки на территорию Израиля палестинские бригады "Аль-Кассам", являющиеся военизированным подразделением движения ХАМАС, заявили операцию "Потоп Аль-Аксы". Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила об ответной операции, мобилизации резервистов и введении военного положения.
Израильская армия сообщила, что в ходе своей спецоперации нанесены авиаудары по палестинским группировкам. "Десятки военных истребителей нанесли удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — сказано в официальном сообщении ЦАХАЛ.
Палестинские военизированные формирования в свою очередь сообщают об уничтожении как минимум одного танка Merkava Mk4 и захвате ещё одного вместе с экипажем. Ракетным ударам палестинцев подверглись десятки израильских объектов. Среди них - электростанция "Рутенберг" в Ашкелоне
По неофициальной информации местных журналистов, в ходе продолжающегося конфликта погибло 65 военнослужащих израильской армии и около полусотни взято в плен. Среди них один генерал из Газы.
Медучреждения Израиля сообщают о сотнях раненых гражданских лиц. Директор больницы "Барзилай" сообщил, что только в этом медучреждении находится 60 человек в критическом состоянии.
По словам палестинских командиров, они надеются деблокировать свою территорию и обменять пленников на своих товарищей, содержащихся в израильских тюрьмах. Местные журналисты сообщают, что стороны уже начали соответствующие переговоры.
С поддержкой операции ХАМАС на территории Израиля выступил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев немедленно прекратить свою операцию. С миротворческой инициативой выступил Египет.
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