https://ukraina.ru/20231007/1049984492.html

Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну

Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну - 07.10.2023 Украина.ру

Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну

Палестинское движение ХАМАС фактически начало войну против Израиля. Об этом 7 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.

2023-10-07T11:51

2023-10-07T11:51

2023-10-07T11:51

новости

израиль

биньямин нетаньяху

министерство обороны израиля

война

палестина

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В распространённом заявлении Галланта сказано, что утром движение палестинское ХАМАС "совершило роковую ошибку и начало войну против государства Израиль". Также сказано о боях израильской армии "на всех участках проникновения".Кроме того, Минобороны Израиля объявило сбор резервистов. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о своей боевой готовности.Введено особое положение в отдельных районах страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в штаб Минобороны на совещание с силовиками.Ранее были зафиксированы израильские оружейные поставки для ВСУ и участие израильских резервистов в обучении украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Донбасса. Израиль не признаёт российскою юрисдикцию над новыми регионами РФ и не считает террористическими организациями украинские формирования, признанные в России террористическими организациями.

https://ukraina.ru/20231004/1049907129.html

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новости, израиль, биньямин нетаньяху, министерство обороны израиля, война, палестина