Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну - 07.10.2023 Украина.ру
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Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну
Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну - 07.10.2023 Украина.ру
Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну
Палестинское движение ХАМАС фактически начало войну против Израиля. Об этом 7 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.
2023-10-07T11:51
2023-10-07T11:51
новости
израиль
биньямин нетаньяху
министерство обороны израиля
война
палестина
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В распространённом заявлении Галланта сказано, что утром движение палестинское ХАМАС "совершило роковую ошибку и начало войну против государства Израиль". Также сказано о боях израильской армии "на всех участках проникновения".Кроме того, Минобороны Израиля объявило сбор резервистов. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о своей боевой готовности.Введено особое положение в отдельных районах страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в штаб Минобороны на совещание с силовиками.Ранее были зафиксированы израильские оружейные поставки для ВСУ и участие израильских резервистов в обучении украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Донбасса. Израиль не признаёт российскою юрисдикцию над новыми регионами РФ и не считает террористическими организациями украинские формирования, признанные в России террористическими организациями.
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новости, израиль, биньямин нетаньяху, министерство обороны израиля, война, палестина
Новости, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны Израиля, война, Палестина

Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну

11:51 07.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Палестинское движение ХАМАС фактически начало войну против Израиля. Об этом 7 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.
В распространённом заявлении Галланта сказано, что утром движение палестинское ХАМАС "совершило роковую ошибку и начало войну против государства Израиль". Также сказано о боях израильской армии "на всех участках проникновения".
Кроме того, Минобороны Израиля объявило сбор резервистов. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о своей боевой готовности.
Введено особое положение в отдельных районах страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в штаб Минобороны на совещание с силовиками.
Ранее были зафиксированы израильские оружейные поставки для ВСУ и участие израильских резервистов в обучении украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Донбасса. Израиль не признаёт российскою юрисдикцию над новыми регионами РФ и не считает террористическими организациями украинские формирования, признанные в России террористическими организациями.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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НовостиИзраильБиньямин НетаньяхуМинистерство обороны ИзраилявойнаПалестина
 
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