Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС фактически начало войну против Израиля. Об этом 7 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галлант.
В распространённом заявлении Галланта сказано, что утром движение палестинское ХАМАС "совершило роковую ошибку и начало войну против государства Израиль". Также сказано о боях израильской армии "на всех участках проникновения".
Кроме того, Минобороны Израиля объявило сбор резервистов. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о своей боевой готовности.
Введено особое положение в отдельных районах страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в штаб Минобороны на совещание с силовиками.
Ранее были зафиксированы израильские оружейные поставки для ВСУ и участие израильских резервистов в обучении украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Донбасса. Израиль не признаёт российскою юрисдикцию над новыми регионами РФ и не считает террористическими организациями украинские формирования, признанные в России террористическими организациями.
4 октября, 17:00Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистовПосол Израиля на Украине Михаил Бродский опубликовал видео, где девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля исполняют так называемый гимн украинский националистов. Видео Бродский опубликовал 4 октября в своём телеграм-канале