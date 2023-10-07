Взрыв прогремел в Полтавской области - 07.10.2023 Украина.ру
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Взрыв прогремел в Полтавской области
Взрыв прогремел в Полтавской области - 07.10.2023 Украина.ру
Взрыв прогремел в Полтавской области
В Миргородском районе Полтавской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин
2023-10-07T01:24
2023-10-07T01:24
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По предварительным данным украинской стороны, в регионе взорвалась российская ракета Искандер.Тревога ревёт во всех северных и северо-восточных областях Украины. По данным Воздушных сил страны, ракетная опасность сохраняется для Харьковской, Полтавской и Сумской областей.
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Новости, Украина, ВКС, СВО

Взрыв прогремел в Полтавской области

01:24 07.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В Миргородском районе Полтавской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

"Во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов в Миргородском районе. Информация по поводу критической или гражданской инфраструктуры уточняется. Без пострадавших", – написал он в сети.

По предварительным данным украинской стороны, в регионе взорвалась российская ракета Искандер.
Тревога ревёт во всех северных и северо-восточных областях Украины. По данным Воздушных сил страны, ракетная опасность сохраняется для Харьковской, Полтавской и Сумской областей.
 
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