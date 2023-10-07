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Взрыв прогремел в Полтавской области

Взрыв прогремел в Полтавской области - 07.10.2023 Украина.ру

Взрыв прогремел в Полтавской области

В Миргородском районе Полтавской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

2023-10-07T01:24

2023-10-07T01:24

2023-10-07T01:24

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По предварительным данным украинской стороны, в регионе взорвалась российская ракета Искандер.Тревога ревёт во всех северных и северо-восточных областях Украины. По данным Воздушных сил страны, ракетная опасность сохраняется для Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вкс, сво