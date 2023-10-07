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Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ

Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ - 07.10.2023 Украина.ру

Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ

Экс-спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти намерен остаться в Конгрессе. Об этом сообщает американский телеканал KGET

2023-10-07T00:43

2023-10-07T00:43

2023-10-07T00:44

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Отвечая на вопросы журналистов, Маккарти отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться. Напомним, ранее Politico сообщало, что Палату представителей США досрочно покинет бывший спикер Кевин Маккарти. Своего кресла Маккарти лишился 3 октября. Этому послужило обращение однопартийца Мэтта Гетца, который после сообщений о заключении тайной "сделки по Украине" между Маккарти и Байденом, инициировал выборы в Конгрессе США. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер и теперь отвергает выдвинутые против него претензии Гетца.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конгресс сша, республиканцы, кевин маккарти