Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ - 07.10.2023 Украина.ру
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Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ
Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ - 07.10.2023 Украина.ру
Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ
Экс-спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти намерен остаться в Конгрессе. Об этом сообщает американский телеканал KGET
2023-10-07T00:43
2023-10-07T00:44
новости
конгресс сша
республиканцы
кевин маккарти
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Отвечая на вопросы журналистов, Маккарти отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться. Напомним, ранее Politico сообщало, что Палату представителей США досрочно покинет бывший спикер Кевин Маккарти. Своего кресла Маккарти лишился 3 октября. Этому послужило обращение однопартийца Мэтта Гетца, который после сообщений о заключении тайной "сделки по Украине" между Маккарти и Байденом, инициировал выборы в Конгрессе США. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер и теперь отвергает выдвинутые против него претензии Гетца.
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новости, конгресс сша, республиканцы, кевин маккарти
Новости, Конгресс США, республиканцы, Кевин Маккарти

Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ

00:43 07.10.2023 (обновлено: 00:44 07.10.2023)
 
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Экс-спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти намерен остаться в Конгрессе. Об этом сообщает американский телеканал KGET
Отвечая на вопросы журналистов, Маккарти отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться.
Напомним, ранее Politico сообщало, что Палату представителей США досрочно покинет бывший спикер Кевин Маккарти.
Своего кресла Маккарти лишился 3 октября. Этому послужило обращение однопартийца Мэтта Гетца, который после сообщений о заключении тайной "сделки по Украине" между Маккарти и Байденом, инициировал выборы в Конгрессе США. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер и теперь отвергает выдвинутые против него претензии Гетца.
 
НовостиКонгресс СШАреспубликанцыКевин Маккарти
 
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