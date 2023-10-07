Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ
00:43 07.10.2023 (обновлено: 00:44 07.10.2023)
© Public domain
© Public domain
Экс-спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти намерен остаться в Конгрессе. Об этом сообщает американский телеканал KGET
Отвечая на вопросы журналистов, Маккарти отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться.
Напомним, ранее Politico сообщало, что Палату представителей США досрочно покинет бывший спикер Кевин Маккарти.
Своего кресла Маккарти лишился 3 октября. Этому послужило обращение однопартийца Мэтта Гетца, который после сообщений о заключении тайной "сделки по Украине" между Маккарти и Байденом, инициировал выборы в Конгрессе США. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер и теперь отвергает выдвинутые против него претензии Гетца.