Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев
В случае угрозы со стороны Британии Россия сможет перебросить в Черное море Каспийскую и Балтийскую флотилии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Для сдерживания британцев у России есть военно-морские базы не только в Севастополе, но и в Новороссийске. В случае необходимости можно перебросить в Черное море и Каспийскую флотилию. Еще до начала СВО проводились подобные учения, рассказал эксперт.
В крайнем случае на помощь выдвинутся корабли Балтийского флота. Также корабли ВМФ РФ могут сопровождать британский флот, если они попробуют зайти в Средиземное море, добавил политолог.
"Кстати, в Балтийском, Аравийском и Средиземном морях мы проводили совместные учения с Китаем. Я не знаю, пойдет ли Китай нам в союзники или оставит нас один на один с Британией. Но почему бы в рамках нашего морского взаимодействия снова не провести российско-китайские учения под тем же названием "Морское взаимодействие", - подчеркнул Перенджиев.
Черноморская тема тема будет подогреваться, пока на Западе не наступит серьезный экономический кризис, чтобы лишить возможности решать внутренние проблемы за счет внешнеполитических провокаций. Именно с этим связана позиция Запада по Черному морю, заключил собеседник издания.
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