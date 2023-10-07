Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев - 07.10.2023 Украина.ру
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Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев
Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев - 07.10.2023 Украина.ру
Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев
В случае угрозы со стороны Британии Россия сможет перебросить в Черное море Каспийскую и Балтийскую флотилии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-10-07T09:03
2023-10-07T09:03
новости
черное море
флот
кнр (китай)
балтика
великобритания
учения
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Для сдерживания британцев у России есть военно-морские базы не только в Севастополе, но и в Новороссийске. В случае необходимости можно перебросить в Черное море и Каспийскую флотилию. Еще до начала СВО проводились подобные учения, рассказал эксперт.В крайнем случае на помощь выдвинутся корабли Балтийского флота. Также корабли ВМФ РФ могут сопровождать британский флот, если они попробуют зайти в Средиземное море, добавил политолог.Черноморская тема тема будет подогреваться, пока на Западе не наступит серьезный экономический кризис, чтобы лишить возможности решать внутренние проблемы за счет внешнеполитических провокаций. Именно с этим связана позиция Запада по Черному морю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049820802.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, черное море, флот, кнр (китай), балтика, великобритания, учения
Новости, Черное море, флот, КНР (Китай), Балтика, Великобритания, Учения

Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев

09:03 07.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В случае угрозы со стороны Британии Россия сможет перебросить в Черное море Каспийскую и Балтийскую флотилии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Для сдерживания британцев у России есть военно-морские базы не только в Севастополе, но и в Новороссийске. В случае необходимости можно перебросить в Черное море и Каспийскую флотилию. Еще до начала СВО проводились подобные учения, рассказал эксперт.
В крайнем случае на помощь выдвинутся корабли Балтийского флота. Также корабли ВМФ РФ могут сопровождать британский флот, если они попробуют зайти в Средиземное море, добавил политолог.
"Кстати, в Балтийском, Аравийском и Средиземном морях мы проводили совместные учения с Китаем. Я не знаю, пойдет ли Китай нам в союзники или оставит нас один на один с Британией. Но почему бы в рамках нашего морского взаимодействия снова не провести российско-китайские учения под тем же названием "Морское взаимодействие", - подчеркнул Перенджиев.
Черноморская тема тема будет подогреваться, пока на Западе не наступит серьезный экономический кризис, чтобы лишить возможности решать внутренние проблемы за счет внешнеполитических провокаций. Именно с этим связана позиция Запада по Черному морю, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Лидов интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 16:58
Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперацииБудет ли президентом Украины Зеленский или кто-то другой, для США не принципиально, они с легкостью избавляются от своих ставленников по всему миру, меняют их на других, напоминает директор по коммуникациям и связям с общественностью международной медиа-группы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
 
НовостиЧерное морефлотКНР (Китай)БалтикаВеликобританияУчения
 
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