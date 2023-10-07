https://ukraina.ru/20231007/1049837408.html

Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев

Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев - 07.10.2023 Украина.ру

Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев

В случае угрозы со стороны Британии Россия сможет перебросить в Черное море Каспийскую и Балтийскую флотилии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-10-07T09:03

2023-10-07T09:03

2023-10-07T09:03

новости

черное море

флот

кнр (китай)

балтика

великобритания

учения

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Для сдерживания британцев у России есть военно-морские базы не только в Севастополе, но и в Новороссийске. В случае необходимости можно перебросить в Черное море и Каспийскую флотилию. Еще до начала СВО проводились подобные учения, рассказал эксперт.В крайнем случае на помощь выдвинутся корабли Балтийского флота. Также корабли ВМФ РФ могут сопровождать британский флот, если они попробуют зайти в Средиземное море, добавил политолог.Черноморская тема тема будет подогреваться, пока на Западе не наступит серьезный экономический кризис, чтобы лишить возможности решать внутренние проблемы за счет внешнеполитических провокаций. Именно с этим связана позиция Запада по Черному морю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231001/1049820802.html

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новости, черное море, флот, кнр (китай), балтика, великобритания, учения