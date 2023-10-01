Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах - 01.10.2023 Украина.ру
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Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах
Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах - 01.10.2023 Украина.ру
Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах
Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится... Украина.ру, 01.10.2023
2023-10-01T14:55
2023-10-01T14:55
интервью
россия
черное море
украина
флот
турция
запад
великобритания
черноморский флот
крым
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Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности, нам надо их остановить на дальних подступах, а не отражать их атаки у наших берегов, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью газете Telegraph заявил, что Лондон изучает, какую роль их флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев. Оппозиционные турецкие СМИ при этом сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы.- Александр Николаевич, это попытка взять Россию на слабо? Или Великобритания рано или поздно отправит свой флот в Черное море?- Если бы Великобритания хотела это сделать тайно для большей эффективности, она бы это сделала тайно. Если же Лондон об этом говорит публично, это значит, что они хотят публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции.В этой ситуации главное – реакция Турции. Если турки скажут жесткое "нет", то британцы умоются. Если турки этого не скажут, британцы попытаются прорваться.Кстати, я бы связал сегодняшний теракт в Анкаре с этим заявлением министра обороны Великобритании. Таких совпадений не бывает. Этот теракт тоже можно рассматривать как элемент давления на Анкару. Понятно, что Запад не скажет, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на каких-то радикалов. Но Запад прямо оказывает силовое давление на Турцию, чтобы Турция ему подчинилась и позволила прорваться в Черное море.Если этот британский план сработает, Россия напрямую столкнется с Великобританией в Черном море. Лондон организует такой черноморский поход. Да, Великобритания уже воюет с нами в Черном море руками украинцев. Все эти беззкипажные катера и дроны изготовлены при помощи британцев. А сегодняшние заявления их министра прямо подтверждают, что атаки на Севастополь и Черноморский флот прямо велись под руководством их спецслужб. Это уже начало британской агрессии против России в этом регионе.Британцы мстят нам за нашу неуступчивость в вопросе зерновой сделки и за уничтожение украинской портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно с этим связан их мощный пыл.- Что в этой ситуации первым делом должна предпринять Россия?- России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море мы эти корабли потопим. Церемониться не надо. Они думают, что мы сейчас будем дрожать. Но мы не боимся вступить в бой с британцами.Если Турция их пропустит в Черное море, мы должны сразу их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах мы должны выставить весь наш флот и не дать им пройти дальше. Нельзя их пропустить. Надо показать, что если они не повернут назад, мы готовы вступить с ними в бой и потопить их.Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности, нам надо их остановить на дальних подступах, а не отражать их атаки у наших берегов.- А какой смысл Британии устраивать эту провокацию именно сейчас, учитывая, что в Черном море скоро начнутся шторма и особенно не повоюешь?- Тут надо смотреть не на военный, а на финансовый аспект.Конец года. Надо выбивать из бюджета деньги. Поэтому надо обострить ситуацию, чтобы под шумок эти деньги получить. В США тоже есть проблемы с деньгами. И Западу надо еще сильнее обострить ситуацию, чтобы повысить налоги, наполнить военный бюджет и еще больше обогатиться. Именно этим обусловлены их провокации.- Хватит у Черноморского флота военных возможностей сдержать британцев?- Хватит.В случае необходимости мы сможем перебросить в Черное море и Каспийскую флотилию. Еще до СВО мы подобные учения проводили. Тем более, у нас есть военно-морские базы не только в Севастополе, но и в Новороссийске.В крайнем случае мы выдвинем на помощь корабли Балтийского флота (хотя на Балтике тоже неспокойно). А еще наши корабли могут сопровождать британский флот в тот момент, когда они попробуют зайти в Средиземное море.Но это мое личное мнение. Решение будет принимать военно-политическое руководство на основе рекомендаций и предложений Генштаба.В любом случае мы не должны молчать и показать свою жесткость.Кстати, в Балтийском, Аравийском и Средиземном морях мы проводили совместные учения с Китаем. Я не знаю, пойдет ли Китай нам в союзники или оставит нас один на один с Британией. Но почему бы в рамках нашего морского взаимодействия снова не провести российско-китайские учения под тем же названием "Морское взаимодействие".Тем более, что это взаимодействие надо постоянно развивать.- Черноморская тема когда-нибудь уйдет из информационного пространства? Или она будет подогреваться все время, пока идет СВО?- Эта тема будет подогреваться, пока на Западе не наступит серьезный экономический кризис. Когда Запад не сможет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитических провокаций. Думаю, именно с этим связана такая позиция Запада по Черному морю. Посмотрим, что покажет октябрь и ноябрь с точки зрения внутренней стабильности в США, Великобритании и ряде других государств.
https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html
https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, черное море, украина, флот, турция, запад, великобритания, черноморский флот, крым, севастополь
Интервью, Россия, Черное море, Украина, флот, Турция, Запад, Великобритания, Черноморский флот, Крым, Севастополь

Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах

14:55 01.10.2023
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности, нам надо их остановить на дальних подступах, а не отражать их атаки у наших берегов, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью газете Telegraph заявил, что Лондон изучает, какую роль их флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев. Оппозиционные турецкие СМИ при этом сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы.
- Александр Николаевич, это попытка взять Россию на слабо? Или Великобритания рано или поздно отправит свой флот в Черное море?
- Если бы Великобритания хотела это сделать тайно для большей эффективности, она бы это сделала тайно. Если же Лондон об этом говорит публично, это значит, что они хотят публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции.
Военный политолог Александр Перенджиев
10 апреля, 13:31
Александр Перенджиев: кто онРоссийский военный политолог и общественный дипломат
В этой ситуации главное – реакция Турции. Если турки скажут жесткое "нет", то британцы умоются. Если турки этого не скажут, британцы попытаются прорваться.
Кстати, я бы связал сегодняшний теракт в Анкаре с этим заявлением министра обороны Великобритании. Таких совпадений не бывает. Этот теракт тоже можно рассматривать как элемент давления на Анкару. Понятно, что Запад не скажет, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на каких-то радикалов. Но Запад прямо оказывает силовое давление на Турцию, чтобы Турция ему подчинилась и позволила прорваться в Черное море.
Если этот британский план сработает, Россия напрямую столкнется с Великобританией в Черном море. Лондон организует такой черноморский поход. Да, Великобритания уже воюет с нами в Черном море руками украинцев. Все эти беззкипажные катера и дроны изготовлены при помощи британцев. А сегодняшние заявления их министра прямо подтверждают, что атаки на Севастополь и Черноморский флот прямо велись под руководством их спецслужб. Это уже начало британской агрессии против России в этом регионе.
Британцы мстят нам за нашу неуступчивость в вопросе зерновой сделки и за уничтожение украинской портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно с этим связан их мощный пыл.
- Что в этой ситуации первым делом должна предпринять Россия?
- России нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море мы эти корабли потопим. Церемониться не надо. Они думают, что мы сейчас будем дрожать. Но мы не боимся вступить в бой с британцами.
Если Турция их пропустит в Черное море, мы должны сразу их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах мы должны выставить весь наш флот и не дать им пройти дальше. Нельзя их пропустить. Надо показать, что если они не повернут назад, мы готовы вступить с ними в бой и потопить их.
Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности, нам надо их остановить на дальних подступах, а не отражать их атаки у наших берегов.
21 августа, 03:36
Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявитьСитуация в российско-украинском конфликте изменилась за полтора года. И поэтому рассматривать то, что сейчас происходит на фронте и вокруг него, необходимо не с точки зрения того, как всё это было до 24 февраля 2022 года, а с учетом новых условий — и политических, и военных, и дипломатических
- А какой смысл Британии устраивать эту провокацию именно сейчас, учитывая, что в Черном море скоро начнутся шторма и особенно не повоюешь?
- Тут надо смотреть не на военный, а на финансовый аспект.
Конец года. Надо выбивать из бюджета деньги. Поэтому надо обострить ситуацию, чтобы под шумок эти деньги получить. В США тоже есть проблемы с деньгами. И Западу надо еще сильнее обострить ситуацию, чтобы повысить налоги, наполнить военный бюджет и еще больше обогатиться. Именно этим обусловлены их провокации.
- Хватит у Черноморского флота военных возможностей сдержать британцев?
- Хватит.
В случае необходимости мы сможем перебросить в Черное море и Каспийскую флотилию. Еще до СВО мы подобные учения проводили. Тем более, у нас есть военно-морские базы не только в Севастополе, но и в Новороссийске.
В крайнем случае мы выдвинем на помощь корабли Балтийского флота (хотя на Балтике тоже неспокойно). А еще наши корабли могут сопровождать британский флот в тот момент, когда они попробуют зайти в Средиземное море.
Но это мое личное мнение. Решение будет принимать военно-политическое руководство на основе рекомендаций и предложений Генштаба.
В любом случае мы не должны молчать и показать свою жесткость.
Кстати, в Балтийском, Аравийском и Средиземном морях мы проводили совместные учения с Китаем. Я не знаю, пойдет ли Китай нам в союзники или оставит нас один на один с Британией. Но почему бы в рамках нашего морского взаимодействия снова не провести российско-китайские учения под тем же названием "Морское взаимодействие".
Тем более, что это взаимодействие надо постоянно развивать.
- Черноморская тема когда-нибудь уйдет из информационного пространства? Или она будет подогреваться все время, пока идет СВО?
- Эта тема будет подогреваться, пока на Западе не наступит серьезный экономический кризис. Когда Запад не сможет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитических провокаций. Думаю, именно с этим связана такая позиция Запада по Черному морю. Посмотрим, что покажет октябрь и ноябрь с точки зрения внутренней стабильности в США, Великобритании и ряде других государств.
 
ИнтервьюРоссияЧерное мореУкраинафлотТурцияЗападВеликобританияЧерноморский флотКрымСевастополь
 
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