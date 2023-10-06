Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник - 06.10.2023 Украина.ру
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Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник - 06.10.2023 Украина.ру
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник
Радиолокационные станции американских истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киевскому режиму, будут подавляться оптимизированными российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает РИА Новости
2023-10-06T05:19
2023-10-06T05:20
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"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", - приводит агентство слова источника.По его словам, специалисты располагают данными о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, предназначенных для ВСУ.По имеющейся у агентства информации, современные системы РЭБ Вооружённых сил РФ эффективно подавляют электронику всех боевых самолётов, которыми в настоящее время располагают ВС ВСУ. В их числе - истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.Собеседник агентства отмечает, что украинские самолёты вынуждены регулярно отказываться от выполнения боевой задачи из-за работы российских систем РЭБ.Напомним, первыми предоставить Украине истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Вашингтон подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её пилотов, предположительно, в 2024 году.
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новости, россия, вс рф, f-16, украина, рэб
Новости, Россия, ВС РФ, F-16, Украина, РЭБ

Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник

05:19 06.10.2023 (обновлено: 05:20 06.10.2023)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Радиолокационные станции американских истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киевскому режиму, будут подавляться оптимизированными российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает РИА Новости
"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", - приводит агентство слова источника.
По его словам, специалисты располагают данными о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, предназначенных для ВСУ.
"Подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолёты советской разработки", - отметил источник.
По имеющейся у агентства информации, современные системы РЭБ Вооружённых сил РФ эффективно подавляют электронику всех боевых самолётов, которыми в настоящее время располагают ВС ВСУ. В их числе - истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.
Собеседник агентства отмечает, что украинские самолёты вынуждены регулярно отказываться от выполнения боевой задачи из-за работы российских систем РЭБ.
Напомним, первыми предоставить Украине истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Вашингтон подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её пилотов, предположительно, в 2024 году.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 05:35
Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над УкраинойПостепенно ВКС РФ будут стараться подавить украинскую ПВО и зайти за линию фронта. А для такой работы нужны такие самолеты у которых имеются дальнобойные системы вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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