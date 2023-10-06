https://ukraina.ru/20231006/1049953382.html
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник - 06.10.2023 Украина.ру
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник
Радиолокационные станции американских истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киевскому режиму, будут подавляться оптимизированными российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает РИА Новости
2023-10-06T05:19
2023-10-06T05:19
2023-10-06T05:20
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"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", - приводит агентство слова источника.По его словам, специалисты располагают данными о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, предназначенных для ВСУ.По имеющейся у агентства информации, современные системы РЭБ Вооружённых сил РФ эффективно подавляют электронику всех боевых самолётов, которыми в настоящее время располагают ВС ВСУ. В их числе - истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.Собеседник агентства отмечает, что украинские самолёты вынуждены регулярно отказываться от выполнения боевой задачи из-за работы российских систем РЭБ.Напомним, первыми предоставить Украине истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Вашингтон подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её пилотов, предположительно, в 2024 году.
https://ukraina.ru/20231001/1049789571.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, вс рф, f-16, украина, рэб
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источник
05:19 06.10.2023 (обновлено: 05:20 06.10.2023)
Радиолокационные станции американских истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киевскому режиму, будут подавляться оптимизированными российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает РИА Новости
"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", - приводит агентство слова источника.
По его словам, специалисты располагают данными о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, предназначенных для ВСУ.
"Подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолёты советской разработки", - отметил источник.
По имеющейся у агентства информации, современные системы РЭБ Вооружённых сил РФ эффективно подавляют электронику всех боевых самолётов, которыми в настоящее время располагают ВС ВСУ. В их числе - истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.
Собеседник агентства отмечает, что украинские самолёты вынуждены регулярно отказываться от выполнения боевой задачи из-за работы российских систем РЭБ.
Напомним, первыми предоставить Украине истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Вашингтон подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её пилотов, предположительно, в 2024 году.