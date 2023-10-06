"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик - 06.10.2023 Украина.ру
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"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик
"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик - 06.10.2023 Украина.ру
"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик
Если бывший президент США Дональд Трамп даже временно займёт пост спикера Палаты представителей Конгресса, это станет настоящей революцией и ударом для Владимира Зеленского. Об этом глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 4 октября написал на своей странице в соцсети X (Twitter)
2023-10-06T03:38
2023-10-06T03:38
новости
сша
дональд трамп
конгресс сша
франция
украина
владимир зеленский
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"Что, если Дональд Трамп через несколько дней станет спикером Палаты представителей Конгресса США ?!" - задаётся Филиппо вопросом. По его мнению, этот вполне реальный исход разрешения кризиса в американском законодательном органе станет для всех настоящим "потрясением".Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей Конгресса США на короткий период в 30, 60 или 90 дней "ради объединения" Республиканской партии.Закон не запрещает избрания на этот пост человека, не являющийся членом палаты представителей, хотя в истории такого прецедента ещё не было. О своём желании видеть Трампа на посту спикера уже заявили несколько конгрессменов.Выборы спикера запланированы на 10 октября. Ожидается, что Трамп 9 октября прибудет в Вашингтон для участия во фракционной встрече республиканцев по этому вопросу.
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новости, сша, дональд трамп, конгресс сша, франция, украина, владимир зеленский
Новости, США, Дональд Трамп, Конгресс США, Франция, Украина, Владимир Зеленский

"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик

03:38 06.10.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
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Если бывший президент США Дональд Трамп даже временно займёт пост спикера Палаты представителей Конгресса, это станет настоящей революцией и ударом для Владимира Зеленского. Об этом глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 4 октября написал на своей странице в соцсети X (Twitter)
"Что, если Дональд Трамп через несколько дней станет спикером Палаты представителей Конгресса США ?!" - задаётся Филиппо вопросом. По его мнению, этот вполне реальный исход разрешения кризиса в американском законодательном органе станет для всех настоящим "потрясением".
"В последние дни мы наблюдаем настоящую революцию Трампа: фактический захват палаты представителей, борьба с глубинным государством (ужасная Нэнси Пелоси разоблачена), отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!" — пишет французский политик.
Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей Конгресса США на короткий период в 30, 60 или 90 дней "ради объединения" Республиканской партии.
Закон не запрещает избрания на этот пост человека, не являющийся членом палаты представителей, хотя в истории такого прецедента ещё не было. О своём желании видеть Трампа на посту спикера уже заявили несколько конгрессменов.
Выборы спикера запланированы на 10 октября. Ожидается, что Трамп 9 октября прибудет в Вашингтон для участия во фракционной встрече республиканцев по этому вопросу.
4 октября, 17:31
Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера МаккартиВо вторник, 3 октября, в США произошло историческое событие. Палата представителей Конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210
 
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04:28В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров - Развожаев
03:38"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик
02:54Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
02:49Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News
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