https://ukraina.ru/20231006/1049953026.html

"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик

"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик - 06.10.2023 Украина.ру

"Революция" Трампа в Конгрессе США станет шоком для Зеленского – французский политик

Если бывший президент США Дональд Трамп даже временно займёт пост спикера Палаты представителей Конгресса, это станет настоящей революцией и ударом для Владимира Зеленского. Об этом глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 4 октября написал на своей странице в соцсети X (Twitter)

2023-10-06T03:38

2023-10-06T03:38

2023-10-06T03:38

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"Что, если Дональд Трамп через несколько дней станет спикером Палаты представителей Конгресса США ?!" - задаётся Филиппо вопросом. По его мнению, этот вполне реальный исход разрешения кризиса в американском законодательном органе станет для всех настоящим "потрясением".Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей Конгресса США на короткий период в 30, 60 или 90 дней "ради объединения" Республиканской партии.Закон не запрещает избрания на этот пост человека, не являющийся членом палаты представителей, хотя в истории такого прецедента ещё не было. О своём желании видеть Трампа на посту спикера уже заявили несколько конгрессменов.Выборы спикера запланированы на 10 октября. Ожидается, что Трамп 9 октября прибудет в Вашингтон для участия во фракционной встрече республиканцев по этому вопросу.

https://ukraina.ru/20231004/1049903870.html

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новости, сша, дональд трамп, конгресс сша, франция, украина, владимир зеленский