https://ukraina.ru/20231006/1049943596.html

Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ

Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ - 06.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ

Наиболее важными сейчас остаются три направления фронта: ореховское, артёмовское и южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-06T06:10

2023-10-06T06:10

2023-10-06T06:10

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фронт

артёмовск (бахмут)

работино

наступление

вс рф

всу

оборона

токмак

запорожье

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На ореховском направлении ВСУ продолжат "поддавливать" российскую оборону. Потому что с политической точки зрения для Зеленского - это принципиально важный участок фронта, рассказал эксперт.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны взять три города. Один из них - Артемовск, два других он не назвал, но понятно, что один из них – Токмак в Запорожье. То есть от Артемовска до ореховского направления ВС РФ ведут активную оборону, добавил он.Поэтому контрудар, который был нанесен ВСУ, привел к тому, что российские подразделения смогли вернуть утраченные позиции в Работино, об этом свидетельствуют официальные данные, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html

работино

токмак

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новости, фронт, артёмовск (бахмут), работино, наступление, вс рф, всу, оборона, токмак, запорожье