https://ukraina.ru/20231006/1049943596.html
Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ
Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ - 06.10.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ
Наиболее важными сейчас остаются три направления фронта: ореховское, артёмовское и южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T06:10
2023-10-06T06:10
2023-10-06T06:10
новости
фронт
артёмовск (бахмут)
работино
наступление
вс рф
всу
оборона
токмак
запорожье
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На ореховском направлении ВСУ продолжат "поддавливать" российскую оборону. Потому что с политической точки зрения для Зеленского - это принципиально важный участок фронта, рассказал эксперт.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны взять три города. Один из них - Артемовск, два других он не назвал, но понятно, что один из них – Токмак в Запорожье. То есть от Артемовска до ореховского направления ВС РФ ведут активную оборону, добавил он.Поэтому контрудар, который был нанесен ВСУ, привел к тому, что российские подразделения смогли вернуть утраченные позиции в Работино, об этом свидетельствуют официальные данные, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, фронт, артёмовск (бахмут), работино, наступление, вс рф, всу, оборона, токмак, запорожье
Новости, фронт, Артёмовск (Бахмут), Работино, наступление, ВС РФ, ВСУ, Оборона, Токмак, Запорожье
Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ
Наиболее важными сейчас остаются три направления фронта: ореховское, артёмовское и южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На ореховском направлении ВСУ продолжат "поддавливать" российскую оборону. Потому что с политической точки зрения для Зеленского - это принципиально важный участок фронта, рассказал эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны взять три города. Один из них - Артемовск, два других он не назвал, но понятно, что один из них – Токмак в Запорожье. То есть от Артемовска до ореховского направления ВС РФ ведут активную оборону, добавил он.
"Что касается Работино – это наша классическая эластичная оборона, когда мы под давлением противника не цеплялись за каждый метр, а шли, образовывая подкову. Из этой подковы у нас есть возможность с флангов и с фронта обстреливать противника, используя артиллерию и другие средства поражения", - подчеркнул Кнутов.
Поэтому контрудар, который был нанесен ВСУ, привел к тому, что российские подразделения смогли вернуть утраченные позиции в Работино, об этом свидетельствуют официальные данные, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь