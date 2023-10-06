https://ukraina.ru/20231006/1049925725.html

Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов

Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов - 06.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов

Россия может использовать опыт Израиля по поиску и поимке беглых нацистских преступников, тут многое зависит от политической воли. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов

2023-10-06T05:00

2023-10-06T05:00

2023-10-06T05:00

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Обвинение главы ГУР Кирилла Буданова в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами, рассказал эксперт.Юридический смысл в заочных обвинениях без сомнения есть. Он заключается в возможности задержания фигурантов за пределами территории России. Но для этого нужна политическая воля, добавил аналитик.Сайярет работает автономно и не стеснен ведомственными правилами. За достижение цели отвечает только его командир, который лично, не согласовывая с Центром, может принимать решение на активные мероприятия, отметил эксперт.Это позволило Израилю вернуть в страну или ликвидировать множество нацистских преступников. Поэтому Россию в поиске объявленных в розыск преступников и террористов останавливает не только отсутствие политической воли у властных элит, но и излишняя бюрократия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049590044.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нацизм, украина, преступники, израиль, россия, разведка, служба безопасности украины