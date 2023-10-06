Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов - 06.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов
Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов - 06.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов
Россия может использовать опыт Израиля по поиску и поимке беглых нацистских преступников, тут многое зависит от политической воли. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
2023-10-06T05:00
2023-10-06T05:00
новости
нацизм
украина
преступники
израиль
россия
разведка
служба безопасности украины
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Обвинение главы ГУР Кирилла Буданова в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами, рассказал эксперт.Юридический смысл в заочных обвинениях без сомнения есть. Он заключается в возможности задержания фигурантов за пределами территории России. Но для этого нужна политическая воля, добавил аналитик.Сайярет работает автономно и не стеснен ведомственными правилами. За достижение цели отвечает только его командир, который лично, не согласовывая с Центром, может принимать решение на активные мероприятия, отметил эксперт.Это позволило Израилю вернуть в страну или ликвидировать множество нацистских преступников. Поэтому Россию в поиске объявленных в розыск преступников и террористов останавливает не только отсутствие политической воли у властных элит, но и излишняя бюрократия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049590044.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нацизм, украина, преступники, израиль, россия, разведка, служба безопасности украины
Новости, нацизм, Украина, преступники, Израиль, Россия, разведка, служба безопасности Украины

Эксперт объяснил, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать беглых нацистов и террористов

05:00 06.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкВетераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали "День Героев" во Львове
Ветераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Россия может использовать опыт Израиля по поиску и поимке беглых нацистских преступников, тут многое зависит от политической воли. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
Обвинение главы ГУР Кирилла Буданова в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами, рассказал эксперт.
Юридический смысл в заочных обвинениях без сомнения есть. Он заключается в возможности задержания фигурантов за пределами территории России. Но для этого нужна политическая воля, добавил аналитик.
"Дело в том, что основой для работы в "Моссад" (Национальная разведывательная служба Израиля. - Ред.) и Шин Бет (Шабак, общая служба безопасности Израиля.- Ред.) является так называемый сайярет — временный разведывательно-диверсионный коллектив, направленный на решение главной поставленной перед ним задачи", - подчеркнул Ефимов.
Сайярет работает автономно и не стеснен ведомственными правилами. За достижение цели отвечает только его командир, который лично, не согласовывая с Центром, может принимать решение на активные мероприятия, отметил эксперт.
Это позволило Израилю вернуть в страну или ликвидировать множество нацистских преступников. Поэтому Россию в поиске объявленных в розыск преступников и террористов останавливает не только отсутствие политической воли у властных элит, но и излишняя бюрократия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Йохан Бекман интервью
21 сентября, 12:35
Йохан Бекман: Преследование русских — это откровенный нацизмНикаких успехов санкционного режима, введенного Западом против России в экономическом плане, нет. Поэтому санкции превращают в прямое издевательство, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
 
НовостинацизмУкраинапреступникиИзраильРоссияразведкаслужба безопасности Украины
 
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