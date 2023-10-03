Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУ
Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру
Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУ
Россия нанесла удар по Британии, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова в терроризме. Но для победы в спецоперации (СВО) Москва должна действовать по примеру Израиля. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
2023-10-03T18:23
2023-10-03T18:40
интервью
ск рф
кирилл буданов
николаев
всу
разведка
гур моу
терроризм
великобритания
наступление
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.— Дмитрий Борисович, почему именно сейчас и с какой целью озвучены обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных? — На первый взгляд кажется, что это только показательная акция, однако это не так. Действия Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально командуют Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Именно они перехватили управление силовыми акциями на российской территории у Центрального разведуправления США (CIA) после отнятых у Дональда Трампа президентских выборов. В свою очередь, ГУР активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E". Именно они в составе специальных сил Британии занимаются контртеррористической, антипартизанской практикой, и даже участвуют в штурмовых операциях. Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам, находящимся на территории, пока что занятой киевской хунтой, отправлено это послание. Обвинение главы ГУР в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова и Ко, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами.— Есть ли юридический смысл в заочных обвинениях? Какой реакции ожидают на практике следователи? — Юридический смысл в заочных обвинениях без сомнения есть. Он заключается в возможности задержания фигурантов за пределами территории России. Но для этого нужна политическая воля. Раньше, во времена СССР, Первое главное управления КГБ (ПГУ) могло использовать для этих целей специальную группу "Вымпел", подчиненную тогдашнему управлению "С" нелегальной разведки. Но так как ее деятельность во времена Союза до сих пор засекречена, говорить о конкретных операциях нельзя. То, что они были, нет никаких сомнений. Не зря перебежчики в капиталистический мир так боялись возмездия со стороны наших силовых разведчиков.— Для кого сделано заявление СК РФ: для международного сообщества или для устрашения Украины?— Заявление о будущем обвинении в терроризме позиционирует укрохунту именно как террористический режим, что бы ни говорили наши извечные враги, англосаксы, в международных органах. Так что для начала посмотрим на возбуждение уголовного дела, затем об объявлении Буданова с компанией в розыск и только потом, исходя из данных там формулировок, поймем, какой из векторов воздействия перевешивает. Мне кажется, это будет зависеть от ситуации на полях СВО, которая должна в скором времени перейти из вялотекущей в активную фазу.— Может ли Россия использовать израильский опыт по поиску и поимке беглых нацистских преступников? Чьи еще навыки пригодятся?— Как я говорил, всё действительно зависит от политической воли. У государства Израиль ее выше крыши. Если кто-то хочет понять, как реально действуют израильтяне для работы по фигурантам в других странах, стоит прочитать роман Джона ле Карре "Маленькая барабанщица". Кстати, именно его я как-то обсуждал в Абхазии на базе миротворцев с представителями MI6. Он действительно отражает реальность конца прошлого века. Дело в том, что основой для работы в МОССАД и Шин Бет является так называемый сайярет — временный разведывательно-диверсионный коллектив, направленный на решение главной поставленной перед ним задачи. Кроме этого, сайярет автономен, в том числе финансово, и не стеснен ни ведомственными правилами, не лишними советами посторонних старших командиров. За достижение цели отвечает только его командир, который лично, не согласовывая с Центром, может принимать решение на активные мероприятия. Но и ответственность его чрезвычайно велика. Такой принцип организации работы позволил Израилю вернуть в страну множество нацистских преступников или ликвидировать их. Так что Россию на пути работы по поиску объявленных в розыск преступников и террористов останавливает не только отсутствие политической воли у властных элит, но и чрезвычайная забюрократизованность разведорганов. Систему управления ими пора менять.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20231003/1049863629.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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интервью, ск рф, кирилл буданов, николаев, всу, разведка, гур моу, терроризм, великобритания, наступление, израиль, украина, диверсанты, россия, нацисты
Интервью, СК РФ, Кирилл Буданов, Николаев, ВСУ, разведка, ГУР МОУ, терроризм, Великобритания, наступление, Израиль, Украина, диверсанты, Россия, нацисты

Дмитрий Ефимов: Россия ударила по Буданову, чтобы выбить Британию из Николаева перед наступлением на ВСУ

18:23 03.10.2023 (обновлено: 18:40 03.10.2023)
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия нанесла удар по Британии, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова в терроризме. Но для победы в спецоперации (СВО) Москва должна действовать по примеру Израиля. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив Кирилла Буданова и трех командиров Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.
— Дмитрий Борисович, почему именно сейчас и с какой целью озвучены обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных?
— На первый взгляд кажется, что это только показательная акция, однако это не так.
Действия Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально командуют Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6).
Именно они перехватили управление силовыми акциями на российской территории у Центрального разведуправления США (CIA) после отнятых у Дональда Трампа президентских выборов.
В свою очередь, ГУР активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E". Именно они в составе специальных сил Британии занимаются контртеррористической, антипартизанской практикой, и даже участвуют в штурмовых операциях.
Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам, находящимся на территории, пока что занятой киевской хунтой, отправлено это послание.
Дмитрий Ефимов
18:21
Дмитрий Ефимов: кто онОбозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах
Обвинение главы ГУР в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова и Ко, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами.
— Есть ли юридический смысл в заочных обвинениях? Какой реакции ожидают на практике следователи?
— Юридический смысл в заочных обвинениях без сомнения есть. Он заключается в возможности задержания фигурантов за пределами территории России. Но для этого нужна политическая воля.
Раньше, во времена СССР, Первое главное управления КГБ (ПГУ) могло использовать для этих целей специальную группу "Вымпел", подчиненную тогдашнему управлению "С" нелегальной разведки. Но так как ее деятельность во времена Союза до сих пор засекречена, говорить о конкретных операциях нельзя.
То, что они были, нет никаких сомнений. Не зря перебежчики в капиталистический мир так боялись возмездия со стороны наших силовых разведчиков.
— Для кого сделано заявление СК РФ: для международного сообщества или для устрашения Украины?
— Заявление о будущем обвинении в терроризме позиционирует укрохунту именно как террористический режим, что бы ни говорили наши извечные враги, англосаксы, в международных органах.
Так что для начала посмотрим на возбуждение уголовного дела, затем об объявлении Буданова с компанией в розыск и только потом, исходя из данных там формулировок, поймем, какой из векторов воздействия перевешивает.
Мне кажется, это будет зависеть от ситуации на полях СВО, которая должна в скором времени перейти из вялотекущей в активную фазу.
— Может ли Россия использовать израильский опыт по поиску и поимке беглых нацистских преступников? Чьи еще навыки пригодятся?
— Как я говорил, всё действительно зависит от политической воли. У государства Израиль ее выше крыши. Если кто-то хочет понять, как реально действуют израильтяне для работы по фигурантам в других странах, стоит прочитать роман Джона ле Карре "Маленькая барабанщица".
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
18:00
Теракты Буданова, Арестович* в розыске, разногласия Венгрии и ЕС. Итоги 3 октябряСледственный комитет РФ обвинил руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова в терроризме; Военнослужащий ВСУ застрелил двух сослуживцев в Киеве; Еврокомиссия разморозит средства для Венгрии, чтобы продолжить финансирование Киева
Кстати, именно его я как-то обсуждал в Абхазии на базе миротворцев с представителями MI6. Он действительно отражает реальность конца прошлого века.
Дело в том, что основой для работы в МОССАД и Шин Бет является так называемый сайярет — временный разведывательно-диверсионный коллектив, направленный на решение главной поставленной перед ним задачи.
Кроме этого, сайярет автономен, в том числе финансово, и не стеснен ни ведомственными правилами, не лишними советами посторонних старших командиров. За достижение цели отвечает только его командир, который лично, не согласовывая с Центром, может принимать решение на активные мероприятия. Но и ответственность его чрезвычайно велика.
Такой принцип организации работы позволил Израилю вернуть в страну множество нацистских преступников или ликвидировать их. Так что Россию на пути работы по поиску объявленных в розыск преступников и террористов останавливает не только отсутствие политической воли у властных элит, но и чрезвычайная забюрократизованность разведорганов. Систему управления ими пора менять.
 
ИнтервьюСК РФКирилл БудановНиколаевВСУразведкаГУР МОУтерроризмВеликобританиянаступлениеИзраильУкраинадиверсантыРоссиянацисты
 
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